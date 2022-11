Dos años han pasado desde la última vez que Oliva vio cómo se coronaba una nueva Fallera Mayor. Corría el 2019 cuando le impusieron la banda que acreditaba a Elia Sanchis como la máxima representante de la fiesta en la ciudad, aunque a principios de este año hubo un acto en el que se le hizo una nueva imposición de banda como reina de la fiesta de 2022. Luego vino una pandemia que para ella y todo el mundo fallero comenzó unos días antes, ya que allí la vida y las ganas de fiesta se congelaron el día que, de forma repentina, fallecía su presidente, Vicente Pérez. Pero no todo han sido malas noticias para Elia, que en este tiempo también se ha convertido en madre.

Hoy pone punto y final a un reinado único y deja paso a quien lucirá la máxima enseña de las Fallas en la ciudad, su sucesora, Estefanía Chover Peiró. El mismo escenario donde se exaltaba a Elia hace tres años acogerá a partir de las 18 horas de esta tarde la presentación de la Fallera Mayor de Oliva para el 2023.

En las horas previas, la joven explica a Levante-EMV los "nervios" previos a su gran día, una situación que se la provocaba, especialmente, el hecho de que este viernes, un día antes de la presentación, "aún no tengo el traje" por un retraso con los zapatos. Pese a ello se reconoce "muy contenta" y está convencida de que será una noche muy especial.

Consciente de que iban a ser días frenéticos, se tomó esta semana de vacaciones en el trabajo. "Sabiendo que iba tener libre he guardado muchas cosas para esta semana y voy todo el rato de aquí para allá, está siendo todo muy intenso", cuenta.

Y ¿cómo prepara una Fallera Mayor el día de su presentación? Pese a que el acto no tiene lugar hasta la tarde, para Estefanía la jornada arrancará bien temprano con "peluquería, fotógrafo, los retoques de esteticién y, alrededor de las 16 horas ya empezaré a vestirme".

La máxima representante de las Fallas de Oliva cuenta también que en su casa "también están nerviositos" y que, aunque ve cómo cuchichean para que no se entere de algunas cuestiones que tienen que ver con su presentación dice que "lo llevo bien, no me molesta".

Como ya publicó este periódico, Estefanía es una fallera histórica. En primer lugar porque es la primera tras la pandemia, después porque estará acompañada por primera vez por una presidenta de la Federació de Falles de Oliva. Además, también es la primera vez que su falla, La Mar, tiene una máxima representante de la ciudad. En ese sentido, la joven señala que, además de los preparativos para su presentación, también está inmersa en los del acto de su comisión, que será dos semanas de la suya, el próximo 3 de diciembre, donde la protagonista será su prima, a la que quiere acompañar en todo el proceso.

Estefanía, por tanto, abrirá una nueva etapa en las Fallas de Oliva dos años después de que la pandemia del coronavirus instalara un manto de incertidumbre en las fallas. Esta, de hecho, fue una de las ciudades que estuvo dos ejercicios seguidos sin fiestas, hasta que el pasado mes de marzo, por fin, pudo celebrar los actos que quedaron congelados en aquel fatídico 2020.