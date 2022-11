Todo el mundo habla de la vergüenza del Mundial de Catar desde su elección hasta que finalice. Con nuestra mentalidad occidental nos rasgamos las vestiduras y nos encendemos con cuanto rodea al evento. Si al final España se lleva la Copa Jules Rimet como campeona nadie se acordará de ultrajes, abusos, corrupciones, maldades y vergüenzas. Nosotros, los occidentales, hemos sido los inventores de «con dinero todo se puede, se respeten o se pateen los derechos humanos». Da igual. El capitalismo es insaciable y persistente. ¿Se acuerdan de la Olimpiada de Pekín/Beijing 2008? ¿Por qué nadie boicoteó y rajó en aquel momento de China y ahora sí? «Teatro… la vida es puro teatro». Me da coraje, lo siento. Somos tan cínicos que damos pena.

No hace falta ir a Catar, una dictadura feudal, racista, machista y discriminatoria para denunciar, exigir y clamar contra los abusos y por los derechos que afectan a las personas. Tampoco hay que irse tan lejos para constatar esos males, basta con acercarse a Huelva, Almería, Lleida, Murcia o València para confrontar situaciones. En el sector agrícola de nuestro país, por ejemplificar en un sector, a los inmigrantes regulares o irregulares se les contrata, los menos, y se les explota, a todos, pagando jornales de miseria como a los paquistaníes, indios, africanos o bengalíes que participaron en la construcción de estadios en Catar. La mayor parte de los llegados a este país con una necesidad imperiosa de trabajar se les ofrece una nave industrial como cobijo, cuya estancia se les descuenta proporcionalmente del jornal, se les cobran hasta las botellas de agua que necesitan diariamente para trabajar o sencillamente vivir. Los obreros de Catar igual. Si uno cae enfermo junta dos desgracias: no cobrar jornal por no trabajar y curarse por sus medios.

A las puertas del antiguo hospital de Gandia un empresario abandonó a un inmigrante herido cuando se accidentó trabajando en su empresa y huyó, luego fue denunciado y detenido. En Catar, según The Guardian, periódico inglés que lo investigó, murieron cerca de 6.500 trabajadores sin derecho a compensación económica.¿A los inmigrantes que se ahogan en el Mediterráneo quién les indemniza? ¿Y si mueren trabajando ilegalmente aquí se les indemniza? Si son mujeres hay que añadir una vergüenza más. Hay casos de abusos, sexo a cambio de unos euros de más y cierta garantía de permanencia en el puesto de trabajo. ¿Quiere que amplíe el espectro? Puedo hablar del sector de la construcción, del sector industrial, del sector del transporte y tantos otros.

Todo esto lo denuncian diversas ONG constantemente. Con alegar ignorancia ante hechos consumados satisfacemos actitudes. ¿Qué narices hacemos condenando a otros países con soberbia, altanería y prepotencia si nosotros tenemos la casa por barrer? A eso se le llama cinismo ilustrado. Lo de Catar es despreciable pero lo de aquí exactamente igual, dejémonos de cuentos, por lo menos seamos sinceros a fuerza de sonrojarse y avergonzarse. Nosotros somos una democracia avanzada para lo que queremos, siempre van por delante nuestros derechos, exigimos desde nuestra posición de privilegio pero no tenemos en cuenta, salvo honrosas excepciones, a quienes explotamos, despreciamos y olvidamos una vez han cumplido nuestras exigencias ¿A cambio de qué? ¿Integración, estabilidad, ayuda, futuro? Menos mal que existe la Cruz Roja, Cáritas, Médicos sin Fronteras, Unicef o Ayuda en Acción y tantas asociaciones que atienden de forma altruista a cuantas personas se buscan la vida para protegerse bajo sus paraguas, porque si esperan justicia mejor que cojan sus enseres y se marchen a no se dónde. Y esto sucede aquí en el siglo XXI no en el siglo XIII. Para los griegos la catarsis era: la purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. No hace falta hurgar más en nuestras miserias, ya hemos alcanzado las más altas cotas. Saludos.