Gandia intenta pagar sin éxito una expropiación de 454.393 euros

El Ayuntamiento de Gandia quiere pagar a la Fundación Gavilá Ferrer, con sede en Dénia, una expropiación de suelo en el distrito de Benipeixcar pero no puede porque esa entidad no ha remitido los documentos que la Administración le requiere. Y no es que se trate de una broma de dinero porque el montante total alcanza los 454.393 euros. La historia bien se podría definir como querer pagar y no poder.

El caso es que, en septiembre de 2010, de eso hace doce años, la Fundación Gavilá Ferrer, vinculada a la Iglesia Católica y dedicada en parte a la docencia, solicitó al Ayuntamiento de Gandia el inicio del proceso para la expropiación de varias propiedades situadas en el entorno de la plaza del Doctor Ferran, situada en el extrarradio del distrito de Benipeixcar. Las cinco parcelas sumaban una extensión de 2.236 metros cuadrados y habían sido declaradas como dotaciones comunitarias, de manera que una parte se convirtió en párking público y otra como red viaria. Como casi siempre ocurre, el precio a pagar por esas parcelas variaba según fuera el cómputo del propietario y del expropiador, pero una sentencia dictada en 2020 por la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estipuló que el precio justo de la expropiación eran 454.393 euros. A partir de ahí se inició el proceso para poder realizar la transferencia, pero dos años después los servicios jurídicos municipales siguen esperando que se aporte documentación que consideran necesaria para poder realizar el abono del dinero y zanjar definitivamente una historia iniciada hace doce años. A tal punto ha llegado el asunto que la pasada semana, cuando siguen sin llegar los documentos solicitados a la fundación, el Gobierno local gandiense decidió dar un plazo de quince días más, que se cumplen a finales de este mes de noviembre. A partir de ese momento los 454.393 euros quedarán consignados en la Caja Municipal de Depósitos, a disposición del beneficiario, o sea, la fundación, desde el mismo momento en que cumpla con los trámites solicitados. La Fundación Gavilá Ferrer, domiciliada en la calle del Pare Pere de Dénia, respondió ayer a este periódico para conocer los motivos de este «olvido», pero el interlocutor remitió a otra persona, vinculada a la parroquia de la Mare de Déu de l’Assumpció de esta misma localidad, para aclarar lo sucedido. Durante la mañana y la tarde nadie respondió en ese teléfono. Los 2.236 metros cuadrados de ese espacio de Benipeixcar permitieron, por una parte, esponjar urbanísticamente el núcleo urbano de este antiguo municipio absorbido por Gandia en 1965. Precisamente el pasado verano tanto en el párking como en las calles que fueron propiedad de la fundación hubo obras de mejora para su uso público.