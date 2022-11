Víctor Soler feia temps que tenia una ombra al reüll, però quan es girava no arribava a vore-la mai. Era la típica ombra que al final acaba pegant-te un ensurt de por; per això, cada vegada que es parlava de Juan Carlos Moragues, l’ex dofí de Torró pegava un bot de l’esglai. A la fi, com en el joc infantil de «susto o muerte», per a Soler ha sigut més «muerte» que «susto». I ara tenim un nou lideratge del PP a la ciutat, un home que ha estat Conseller d’Hisenda als governs del PP i delegat del govern de Rajoy, substituint a Serafín Castellano, detingut en una trama corrupta, «cómo no», per embutxacar-se, «suposadament», els diners de la lluita contra els incendis forestals.

Un gestor públic, Moragues, que ha fet la seua carrera política donant cobertura a les majors retallades de serveis públics al nostre País. Que formava part d’un govern ple de causes de corrupció, un home que portava el comandament econòmic quan tiràvem centenars de mestres a les escoles de la Safor-Valldigna; quan l’alumnat es gelava en els instituts perquè no hi havia diners per a calefacció; quan CIEGSA robava 1.000 milions d’euros en sobrecostos fent col·legis; quan la sanitat pública valenciana tocava fons amb les seues retallades i en Gandia ens manifestàvem més de 15.000 persones per salvar els serveis públics de la destrucció i la privatització que volia fer el PP, de Moragues, al volant dels diners.

Jo li preguntaria al candidat Moragues si estes són les polítiques que va a dur endavant si governa Gandia; retallarà serveis públics com ja feu quan era conseller? ¿Arruïnarà Gandia com va fer vosté en la Generalitat Valenciana i Torró a la nostra ciutat? ¿O va a traure-la del clot en què la deixà el PP com està fent Compromís + Gandia unida? ¿Va a apujar els impostos més, com va fer el PP quan governava o els baixarà com està fent el govern de la ciutat? ¿Pagarà els deutes que va deixar el PP i que estaran pagant els nostres fills i filles encara en el 2040 o acumularà les factures en els calaixos com feu en el govern valencià i el gandià quan governava el PP? ¿Tornarem als temps del balafiament sense trellat dels recursos públics i la corrupció, amb hostesses en biquini repartint cava pel centre de Gandia com feia el PP, «a coste cero»?

Perquè jo no veig cap projecte polític en el PP de la ciutat, més enllà de «jo sóc el millor» o «jo he sigut conseller». Cap concreció, cap proposta, més enllà d’una autoestima en un estat de salut molt saludable o un ego com el campanar de la Seu. Cosa que no m’estranya, perquè en el PP no ha tingut mai cap projecte per a Gandia, més enllà de grans esdeveniments ruïnosos, com el Coliseum de la platja de Gandia, el suposat parc aquàtic a la marjal o els bous en el Grau, per posar sols uns exemples. Encara no sé com el PP té la vergonya de dir estes coses, amb la seua trajectòria en la Generalitat i en esta ciutat: retallades en serveis públics, mestres, metgesses i infermers al carrer, col·legis en barracots, instituts sense calefacció, una ciutat arruïnada en quatre anys per a una generació i que continua intervinguda per l’estat des d’eixe moment, amb un deute de 350 milions d’euros en 2015 quan tirarem al PP del govern de Gandia i de la Generalitat, per a salut i benestar de totes i tots nosaltres.

Per cert, hui dia, amb governs valencianistes i d’esquerra, esta ciutat ja ha tornat una quarta part de tot eixe empastre de la dreta, però encara ens quedaran per tornar 265 milions quan acabem esta legislatura, en juny del 2023... Quin gran llegat va deixar el PP en esta ciutat! Un partit, el PP de Gandia, amb el seu únic alcalde condemnat a tornar més de 350.000 euros pel Tribunal de Comptes, o que s’enfrontarà en pocs dies a un judici penal per frau i malversació i per al qual la Fiscalia demana 8 anys de presó i 20 anys d’inhabilitació pública. Un partit, el PP, que amb majoria absoluta no fou capaç d’aprovar ni un sol pressupost legal en quatre anys de legislatura. Que arruïnaren l’empresa pública de Gandia i quedaren a deure a centenars de xicotets comerciants de la nostra ciutat desenes de milions d’euros i que ens tocà a nosaltres, al govern de la ciutat, a Compromís, tancar per fallida econòmica, això sí, sense deixar a ningú en la cuneta com va fer el PP, pagant fins a l’últim cèntim a tots els gandians i les gandianes que estaven a punt d’un atac cardíac per la seua insolvència (encara tinc vergonya sols de pensar-ho!)

En fi, que tenim damunt de la taula en Gandia al mateix PP de la corrupció, el dels anys de la traca final, amb Rita Barberà i el caloret faller, amb Torró i «sus mariachis», que venen a vendre’ns la burra de la renovació i la bona gestió, quan encara estem pagant la llarga factura de la seua gestió en Gandia i en la Generalitat Valenciana. La memòria és curta, però la vergonya no ho és tant.