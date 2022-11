El Teatre Serrano acull este divendres a les 20 hores la representació de l’obra, «El llarg dinar de Nadal», a càrrec de la companyia catalana La Ruta 40. L’espectacle compta amb el Premi Butaca 2015 al Millor espectacle de petit format i va ser l’obra Finalista del Premi BBVA de Teatre 2016. Des que es va estrenar, l’espectacle ha sigut representat de forma permanent en una sala de Barcelona i ara inicia per primera vegada la seua gira amb l’actuació de divendres al Teatre Serrano.

L’obra és una peça carregada d’humanitat, humor i tendresa, on ens conviden a viure 90 anys a través dels 90 dinars de Nadal pels que han passat quatre generacions de la mateixa família.

Es tracta de la família Bayard que, com cada any per Nadal, es reuneix al voltant de la taula i mengen, estimen, ploren, naixen, beuen, enyoren, riuen, moren… I repeteixen rituals, ecos i cançons, de generació en generació. I comparteixen també la tragèdia quotidiana i eterna del pas del temps.

A través de la seua història, veurem els canvis en els costums i hàbits d’una part de la societat estatunidenca en el canvi del segle XIX al XX, en una peça teatral singular escenificada en 60 minuts.

L’obra està basada en la novel·la del dramaturg nord-americà Thornton Wilder, guanyador de tres Pulitzer, que va ser concebuda en 1931 com una col·lecció de micro obres que s’han convertit en un clàssic de la literatura nord-americana juntament amb els altres tres grans autors de la seua generació: Eugene O’Neill, Tennessee Williams i Arthur Miller.

Entrades anticipades per 8€-10€-12€ a través de www.cultura.gandia.org i també en la taquilla del teatre, des d’una hora abans de la funció.