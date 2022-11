Los sindicatos UGT y CC OO han anunciado que convocarán una huelga de collidors en toda la Comunitat Valenciana si no se llega a un acuerdo en la negociación del convenio laboral que está abierto en este momento.

La clave del conflicto generado entre los representantes de los trabajadores y los de la patronal, en este caso las cooperativas y comercios privados dedicados a la citricultura, está en los salarios.

Tomando de base los 10,65 euros por hora que se pagan ahora, los sindicatos han planteado un incremento progresivo en los próximos tres años que se traduce en un 5% para 2023, un 4% para el siguiente y un 3% para el último. Ahora bien, ese acuerdo tiene que incluir necesariamente una cláusula de revisión salarial para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los collidors frente al incremento anual del Índice de Precios al Consumo (IPC).

De momento, no hay acuerdo. Después de las tres primeras reuniones la parte de la patronal no acepta las condiciones de los sindicatos porque, según señala Delia García, de UGT, no está dispuesta a asumir la revisión salarial, al alza, de acuerdo al IPC.

Los tres intentos fracasados de alcanzar un acuerdo tendrán continuidad este jueves en otra reunión convocada en la sede de UGT de València, pero los sindicatos ya han advertido que no aceptarán ningún resultado que no pase por la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo a todos los grabajadores sujetos al Convenio de Recolección de Cítricos, tanto los que van a jornal como los que trabajan a destajo.

«Una vez más desde la Patronal se pretende cerrar el convenio con propuestas que apuestan por la precariedad en las relaciones laborales, desregulando la jornada laboral, desvirtuando el orden de llamamiento al trabajo y sin contemplar ningún tipo de incremento salarial», ha señalado el sindicato UGT en un comunicado. «No debemos olvidar que el campo ha sido un sector clave durante la pandemia y el confinamiento que esta conllevó, siendo uno de los motores económicos que proporcionó alimentos a la población, ya que a pesar de los riesgos en la salud de las personas, los trabajadores y las trabajadoras del sector demostraron su responsabilidad con dignidad, valentía y solvencia», añade el sindicato, al tiempo que acusa a la Patronal de pretender «un convenio indigno y unos salarios de miseria para sus trabajadores».

La huelga, de llegar a convocarse, abarcaría el colectivo en toda la Comunitat Valenciana, entre 40.000 y 50.000 personas según señalan dirigentes sindicales, pero tendría una especial incidencia en la Safor, la Marina Alta y la Ribera, comarcas donde la citricultura constituye una fuente de ingresos, y de actividad económica, muy importante entre los meses de octubre y marzo.