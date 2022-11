Gandia acull este cap de setmana la II Fira Borgiana. Des del 2 i fins al 4 de desembre, coincidint també amb l’inici de les activitats de Nadal, el centre de la ciutat adopta una temàtica borgiana.

La fira s’inicia casualment el 3 de desembre perquè representa la data en què el cardenal Roderic de Borja, després Papa Alexandre VI, va adquirir el Ducat de Gandia per al seu fill, iniciant, així, una de les etapes més singulars i esplendoroses de la ciutat i de la comarca. A més, amb esta fira, es tanca l’Any Jubilar a Gandia, segons explica el regidor de Turisme de la ciutat, Vicent Mascarell, qui ha presentat la programació acompanyat de la responsable de Promoció Cultural, Marina Sanmartín.

El responsable de Turisme ha destacat que esta iniciativa «serveix com una magnífica excusa per a promoure el territori Borja i per a conéixer la gastronomia, el comerç i la cultura de Gandia», i es presenta amb la intenció de diversificar la nostra oferta turística i desestacionalitzar-la més enllà del sol i platja com el nostre producte per excel·lència».

Mascarell ha afegit que els dos objectius principals, més enllà de la promoció del territori Borja, són «captar el turisme de proximitat i servir d’enllaç als visitants del pont de la setmana vinent».

Per la seua part, Sanmartín comenta que «enguany s’amplia la programació. Hi haurà diferents espais pel centre de la ciutat per a promoure la nostra història però, a més, es faran visites guiades al Patrimoni de Gandia». Eixes visites seran al Palau Ducal, al Centre Històric i, sobretot, al Monestir de Sant Jeroni el dia 4.

La tècnica de turisme ha esmentat que «per tal d’atraure també al públic jove, hi haurà un fotomatón 360º per a que es puguen fer fotos disfressats amb temàtica borgiana i una projecció amb videomaping, a la Plaça Major.