Hace muchos años que el edificio de la calle del Duc Alfons el Vell situado frente al Palau Ducal de Gandia sufre desprendimientos que han obligado, en numerosas ocasiones, a acotar las aceras para evitar riesgos. Pero lo ocurrido a mediodía de este jueves parece mucho más grave.

Varias personas han narrado a este periódico cómo alrededor de las 13.30 horas han escuchado dos fuertes estruendos que anunciaban la caída de cascotes, posiblemente de parte del tejado, e incluso de la rotura de vidrios. El inmueble ha sufrido ahora desplomes en su interior, porque de fachadas hacia afuera no se han visto cascotes.

Avisados agentes de la Policía Local, que se encontraban a escasos 50 metros, en la plaza Major, inmediatamente se consideró oportuno impedir el paso de personas por la acera situada en la fachada principal del edificio, así como la calle d'Alexandre VI, sobre la que también recae este inmueble declarado en ruina desde hace tiempo. Poco después, sin embargo, los técnicos han considerado oportuno cortar no solo la totalidad de la calle Alexandre VI, que es peatonal, sino también la del Duc Alfons el Vell, uno de los principales ejes viarios del centro de Gandia. El motivo, obviamente, no es otro que garantizar la seguridad, no sea cosa que al derrumbe producido en el interior se sucedan desprendimientos hacia el exterior. Efectivos de bomberos también se han personado en el lugar para analizar la situación y, en su caso, adoptar nuevas medidas.

La lluvia caída esta mañana de jueves en Gandia puede que esté entre las causantes de este nuevo incidente, pero lo bien cierto es que el edificio que enfrenta al Palau Ducal se encuentra en situación se ruina. Además, el ayuntamiento ha dictado varias resoluciones dirigidas al propietario para que ejecute las obras que garanticen la seguridad, pero lo cierto es que nada de eso se ha producido.

Fuentes municipales indican a este periódico que el edificio fue recientemente adquirido por una empresa y que ya está en trámites para ejecutar una actuación que supondría la rehabilitación de todo el inmueble, garantizando la permanencia de las dos fachadas, que están protegidas, pero ese proceso no ha concluido y el ayuntamiento no ha concedido licencia de obras.