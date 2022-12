Una de les protagonistes de l’Encontre Empresarial de FAES que va acollir l’Espai Baladre la nit del passat dimarts va ser la botiguera Rosa Llopis. L’Ajuntament d’Oliva la va elegir per entregar-li el premi especial que otorga com a institució degut a la seua trajectòria al front de l’activa Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO), càrrec que deixava este 2022 després de 12 anys al front de l’entitat.

L’encarregada d’anunciar el seu nom va ser l’alcaldessa, Yolanda Balaguer, qui va llegir el poema Elca del llibre pòstum «Des de l’Elca», de l’oliver Francisco Brines, premi Cervantes 2020.

Corria l’any 2010 quan Rosa Llopis va ser triada presidenta per l’assemblea de l’Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO). Era un moment delicat. Per una banda, succeïa a Fernando Ferrer, un gran president al llarg de molts anys. D’altra banda, el dia a dia era molt complicat per als comerciants, en plena ressaca d’una de les pitjors crisis econòmiques de les últimes dècades, en una conjuntura en la qual els tancaments de botigues superaven les obertures i els beneficis minvaven.

Però, des del principi, ella va demostrar que era possible fer-se més forts davant les dificultats. Amb la seua convicció es va créixer, i va saber conformar una junta directiva de persones per tal d’incrementar l’activitat de promoció del comerç de proximitat d’Oliva.

Com a Presidenta d’ACCO, Rosa ha destacat pel seu treball i entrega absoluta al llarg de 12 anys. Quasi res! Dedicació que no era una novetat per a ella perquè ja havia format part de juntes directives anteriors de l’associació.

A més a més, des de primera hora també va voler cooperar amb la resta del sector empresarial de la Safor des de FAES, on va fer càrrec d’una vicepresidència.

D’aquesta manera, junt amb els seus equips de junta, Rosa sempre ha estat al costat dels comerciants, com també d’altres associacions i iniciatives empresarials, culturals i socials. Ha impulsat noves accions, ha organitzat esdeveniments, campanyes de promoció i fires, atenent els periodistes de la Safor, facilitant la interlocució entre l’ajuntament i el sector del comerç, ha reivindicat recursos i polítiques en favor del comerç de proximitat, i una llarga llista molt més extensa.

Treball honest pel bé d’Oliva

Tot aquest treball no l’ha feta sola, sinó amb altres companyes i companys, botiguers que han estat treballant honestament pel bé d’Oliva, sovint sacrificant temps per a les seues famílies i els seus negocis. Precisament, aquesta ha estat una de les grans virtuts de Rosa, la de saber sumar esforços, unir voluntats i teixir les complicitats necessàries per a poder dur endavant una gran tasca col·lectiva, de les que fan poble i milloren la ciutat.

Hui en dia ACCO és un espai de treball conjunt, de diàleg, d’iniciatives i de confluència. Amb aspectes millorables, per descomptat, però també un exemple d’associacionisme ben entés demostrant que juntes i junts, podem fer front a les adversitats amb majors garanties d’èxit. Aquest és el seu principal valor.

Per tot això i sense cap mena de dubte, Rosa Llopis i les persones que l’han acompanyada en la seua trajectòria com a presidenta mereixen el nostre reconeixement, gratitud i estima.