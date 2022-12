Este martes festivo, Día de la Constitución, se medirán los dos únicos equipos de la comarca que siguen vivos en La Nostra Copa. El Daimús CF, de 2ª regional, y la UE Tavernes, de preferente, se ven las caras en la eliminatoria de 1/32 de final, a partido único, que se juega a las 11.30 horas en el campo del conjunto de inferior categoría, el Municipal Els Xops.

El entrenador local, Llorenç Mellado, habla de "un partido que nos ilusiona. Después de lo vivido frente a la Font, también de preferente al que eliminamos en los penaltis, tenemos ganas de volver a ver el campo lleno. El resto es difícil porque el Tavernes es un gran equipo, pero vamos a intentar aferrarnos a nuestras armas para tener opciones en el partido. Sobre todo, vamos a disfrutar de un partido contra un gran rival de preferente".

El Daimús CF afronta este choque tras golear por 0-4 al CE Conde en su último partido de liga disputado este pasado fin de semana y después de eliminar en La Nostra Copa a la UD Beniopa (2ª), UD Portuarios Disarp (1ª), CF Bellreguard (1ª) y el citado CE la Font (preferente).

La UE Tavernes, por su parte, no quiere dar ninguna facilidad a su rival copero y acudirá con todos sus efectivos. El míster, Edu Revert, ha sido claro y contundente: "no quiero que nos pase como en Simat, donde nos clasificamos por penaltis, y desde el primer minuto saldremos a por el partido".

Los valleros que han ganado por goleada sus dos últimos partidos de liga, afrontan su segunda comparecencia en La Nostra Copa tras dejar fuera al Simat CF de primera regional en su primer choque.

El equipo está con mucha moral tras sus triunfos ligueros, pero, advierte, el entrenador que "hay que competir y no fiarse de un equipo que lleva una buena marcha y ya ha eliminado a un preferente".