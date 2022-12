La Mancomunitat de Municipis de la Safor convoca una nova edició del Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor, ja la XXXII. Es tracta d’ un premi que està molt ben considerat i amb gran prestigi dins del món de la literatura infantil, amb una dotació econòmica 3.000 € i la publicació de l’obra. També se’n publiquen algunes obres finalistes si l’editorial ho estima oportú. Són editades per Tàndem Edicions (del grup Edicions Bromera) i compta amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. La presentació d’originals finalitza el 3 de març de 2023.

Com en l’edició anterior, hi ha dues modalitats per a presentar les obres originals. La modalitat A en la qual els originals s’hauran de presentar per quintuplicat a les dependències de la Mancomunitat de Municipis de la Safor (av. República Argentina, núm. 28, 46702 Gandia. I, d’altra banda, la modalitat B en la qual els originals en format PDF es presentaran telemàticament a través de la Seu Electrònica de la Mancomunitat. Per a la presentació és necessari comptar amb certificat digital o Cl@ve Permanent. El registre de la Mancomunitat garantirà l’anonimat de la persona participant.

L’objectiu d’aquest premi, que va nàixer a l’any 1990, és el de donar suport a la creació literària en la nostra llengua i facilitar l’edició d’obres en valencià adreçades a la població infantil entre 8 i 11 anys. L’àrea d’influència és Catalunya, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana (també, de vegades, hi arriben originals d’Itàlia, França i altres comunitats espanyoles).

El jurat d’aquesta edició està format per Joan Portell Rifà, Paula Soriano Garcia, Vicenta Tasa Fuster (membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua), Esther Climent Gosp i Oriol Canosa Masllorens (guanyador de l’edició anterior).