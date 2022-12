Elecciones municipales 2023 en Tavernes: una cita con las urnas con pocas novedades

Es un trabajo que no se ve, no aparece en las fotos que los representantes políticos cuelgan de forma asidua en sus redes sociales ni hablan de ello en los plenos ni los actos a los que acuden. Es la parte interna de la política, esas interioridades que siempre se intenta que queden de puertas para adentro pero que, en ocasiones, acaban saliendo a la luz. Nadie lo dice en voz alta pero está pasando: en las sedes de los partidos ya se trabaja desde hace semanas con miras a las elecciones del 28 de mayo del próximo año.

En Tavernes de la Valldigna, ese proceso, como en otras localidades, está en marcha en la totalidad de las formaciones y, aunque en política siempre puede haber algún giro de guión, todo hace prever que se espera un proceso, por lo general, tranquilo.

Según la información que ha podido conocer este periódico, la sensación es que no habrá demasiadas sorpresas y que, a falta de conocer si habrá alguna lista que se sume a las tradicionales, en todos los casos concurrirán como cabezas de cartel caras ya activas en la política local.

En Compromís tienen el asunto más claro. Hace ya algunos meses que la formación anunció que Josep Llàcer sería su candidato a la alcaldía por la renuncia del actual primer edil, Sergi González, a presentarse.

Aunque el cabeza de cartel es nuevo -en 2019 concurrió Jordi Juan, que apenas duró seis días como alcalde-, Llàcer no es precisamente un desconocido. Lleva 12 años en el Gobierno local, en los que ha acabado convirtiéndose en el «superconcejal» , tanto por la importancia de los departamentos que dirige como por el número de carteras que maneja.

Los nacionalistas cuentan actualmente con 8 concejales, a uno de la mayoría absoluta, que en el caso de Tavernes está en 9.

Su socio en el ejecutivo local actual, el PSPV, que cuenta con dos ediles, también tiene claro desde hace tiempo quién será su candidata. En este caso, Lara Romero encabezará un proyecto que aspira a lograr un resultado que le permita alcanzar la alcaldía tras una legislatura formando parte del ejecutivo. Romero es la primera vez que concurre como candidata pero ha sido la portavoz prácticamente durante toda la legislatura, desde que el anterior, Víctor Borràs, dimitiera. Es secretaria local de los socialistas en Tavernes y también forma parte de la ejecutiva provincial del partido.

En conversación con este periódico, confirma que encabezará la candidatura, aunque está a la espera de arreglar asuntos de agenda de algunos dirigentes para ser proclamada de forma oficial.

En el primer partido de la oposición, el PP, siguen a la espera de que desde la dirección provincial den luz verde a la formación del comité electoral que designará a la candidata. Es cierto que en el colectivo local existe cierta inquietud por la tardanza. Esta situación se debe, según explica su presidente, Miguel Enrique Borrás, al atasco que tiene la dirección provincial en algunos municipios.

Sin embargo, todo apunta a que, salvo sorpresa, Eva Palomares, la actual portavoz y candidata en los comicios del 2019, volverá a encabezar el proyecto.

La dirigente hace ya meses que está haciendo campaña por todos los barrios de la ciudad, repartiendo folletos y presentando su proyecto a los vecinos y las vecinas. Si bien, se trata de una iniciativa con un doble objetivo, ya que, a su vez, busca lanzar un mensaje a la dirección provincial sobre su intención de encabezar de nuevo la lista de los populares, visibilizando el trabajo que lleva ya casi ocho años haciendo como concejala en el ayuntamiento. El PP tienen cuatro representantes en la corporación municipal.

En Ciudadanos, el actual concejal y portavoz, Carlos Gimeno, apuesta, de momento, por concurrir bajo las mismas siglas con el mismo equipo que le ha acompañado estos años, entre quien está el también edil Toni Franco, su mano derecha en la formación desde hace más de cuatro años. En su primera irrupción en la política vallera, esta marca logró dos representantes, algo nada fácil para una opción recién aterrizada en la política vallera. Eso sí, el partido no llega en las mismas circunstancias y de ello son conscientes en el colectivo local.

Otra cara conocida es la de Zeus Grau. Actualmente edil de l’Esquerra de Tavernes, todo apunta que de cara a 2023 encabezará la lista de Esquerra Unida (EUPV). Solo falta la confirmación oficial. El proyecto en el que se unieron EUPV, Esquerra e independientes para formar una candidatura en 2019 voló por los aires hace unos meses por el enfrentamiento entre los dos partidos por el control de la misma, así que desde EUPV no tienen previsto repetir la fórmula y concurrirán con sus propias siglas como han hecho anteriormente.

Grau es el único edil que sacó la plataforma en las elecciones del 2019 y en la polémica con Esquerra se vio respaldado por EUPV, que le ha convencido para liderar su lista de cara al próximo mes de mayo.

Vox u otro partido de izquierdas

Si bien entre los que ya forman parte de la corporación municipal vallera existe, en estos momentos, poco margen de sorpresa, no significa que no pueda haber algunas dudas. La primera es si VOX concurrirá. La fuerza de extrema derecha no cuenta con representación y nunca se ha presentado a las elecciones locales pero hace unos días, por ejemplo, instalaban un punto informativo en el muncipio.

Otra de las incertidumbres es si concurrirá alguna candidatura más por la izquierda, como Esquerra (ERPV), una vez que han roto con EUPV en la plataforma que concurrió en los comicios del 2019.

Una legislatura de mucho baile de concejales

Quedan seis meses para que acabe una legislatura de los más movida en lo que a los nombres se refiere. Solo Ciudadanos y l’Esquerra de Tavernes mantienen a sus mismos representantes que fueron elegidos en las elecciones del 2019. En Compromís ha habido tres cambios de ocho concejales. El primero, cuando el exalcalde, Jordi Juan, dimitió a los seis días para entrar en el Consell, puesto en el que, por cierto, ya no está. Luego llegaron las dimisiones de Anna Bellver y Quique Chofre. En el PP el primer cambió también llegó pronto, a los cuatro meses de legislatura, con la salida de Ximo Sansaloni. A mediados de mandato fue Salvador Bellver quien presentó su renuncia. En el PSPV, su candidato en 2019, Víctor Borràs, abandonó al año de ser reelegido para dar paso a Lara Romero como portavoz.