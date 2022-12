Fue la gran sorpresa de las elecciones de mayo del 2019. Tras la movida legislatura que tuvo su antecesor, Ciro Palmer, sobre todo por las constantes acusaciones de traición por parte del Partido Popular, Ciudadanos dio un golpe de timón y decidió no renovar su confianza en él. Se la daba toda a Pascal Renolt, una cara conocida en la ciudad y la comarca por su trabajo como empresario de moda y DJ con la que la formación esperaba ser clave en la gobernabilidad local. Ciudadanos logró un edil y Renolt pasó a ser su portavoz en el consistorio como concejal de la oposición. Sin embargo, la formación acabó expulsándole, quedando como no adscrito. Sin asesores, sin secretario y sin despacho, parecía que iba a caer en el ostracismo pero en este tiempo ha seguido trabajando por seguir siendo útil en la fiscalización del Ejecutivo y aportando ideas y propuestas. Asegura que, lejos de suponer un trauma, quedarse solo le ha permitido mayor libertad de maniobra, sin tener que rendir cuentas a nadie.

¿Ya ha superado aquel asunto de su expulsión de Ciudadanos?

No voy a esconder que ha sido muy duro, porque había mucha gente del partido que estaba en contra de esta expulsión, pensaban como yo que Cs apoyaba mi política de centro para Gandia, esta forma de ser constructivo y mirar por los intereses de los gandienses ante todo, y unos pocos pusieron sus intereses personales antes que mirar por Gandia y sus ciudadanos.

¿Cuáles fueron esos intereses personales?

Ahora, pasado el tiempo, ya lo puedo contar, porque nunca lo había hecho. Al principio de la legislatura, por las ideas que yo iba dando sobre turismo, me ofrecieron llevar la delegación de Turismo. Yo acepté, porque pensaba que, siguiendo en la oposición, también podía aportar mucho para la ciudad desde esa área. La idea, además, me ilusionaba: ocuparme del turismo internacional. Algunos en el partido me dijeron que sí y otros, la parte que me expulsó, se opuso. Creo que todo empezó cuando fui a pedir explicaciones. Yo no estaba de acuerdo en que me denegaran esa posibilidad política de poder tener mayor visibilidad a nivel local y creía que una delegación de Turismo podía aportar muchísimo. Agradezco la propuesta de Diana Morant, entonces alcaldesa, que fue quien me lo ofreció. No era la primera vez que alguien de la oposición contaba con una delegación. Liduvina Gil, por ejemplo, también tuvo una en época de Torró, yo lo expliqué así a mi expartido pero una parte no entendía que esto era bueno para el partido y los intereses de la gente que me acompañaba en ese momento.

¿Ha intentado que reingresar en Ciudadanos?

Ha habido un ligero acercamiento, es cierto, tal vez más por una ilusión mía que por un hecho real, pero por mi parte ha habido voluntad de acercar posturas.

¿Ha notado en algún momento que, al no tener marca política, sus propuestas como concejal se perdían?

La verdad es que no. El Gobierno local organizaba hace unas semanas la Fira de Motor de ocasión en la playa, que ha sido una iniciativa mía, y todo un éxito. No he notado ninguna diferencia en el ayuntamiento, ni por los funcionarios ni por la prensa, y, mucho menos por los ciudadanos, me consta que cuando hablo se me escucha con respeto.

Sin asesores, sin grupo político, ¿cómo se las ha apañado para llevar a cabo solo la fiscalización al Gobierno local?

Pues es curioso pero ha sido al final beneficioso en todos los sentidos. Esto me ha hecho más fuerte, abrir los ojos, y ver que había gente me quería hacer daño, y me ha dado más libertad de poder votar, opinar y actuar con mas visión personal que seguir las reglas de unas siglas. Curiosamente, el hecho de no tener despacho me ha hecho más efectivo en la calle, más cercano, escuchar y atender más si cabe los problemas de los ciudadanos de Gandia.

A lo largo de esta legislatura ha apoyado al Gobierno local de Gandia en algunos asuntos, ¿Qué balance hace de la gestión de estos cuatro años?

Hay cosas positivas, decir que lo han hecho todo mal no sería cierto ni coherente. Les he dado mi apoyo siempre que he creído que era bueno para Gandia, pero no me ha gustado absolutamente nada la poca estabilidad política de este gobierno desde dentro y fuera de la ciudad. Se sabe que el pacto del Serpis está agotado, demasiadas diferencias políticas han perjudicado el presente y futuro de Gandia, los inversores jamás vendrán a apostar por una ciudad donde un gobierno discrepa en tantos asuntos de interés de la ciudad, y encima a la vista de todos. El PSOE debe volver mucho más al centro político, ser más atrevido y valiente, no depender tanto de su socio. Hay demasiadas discrepancias en muchos temas importantes como es el turismo o la economía, puntos de vista radicalmente opuestos que dificultan el crecimiento de la ciudad, es un matrimonio roto que a la larga perjudica a Gandia.

¿Le han ofrecido formar parte de alguna candidatura?

Si, y de hecho he mantenido reuniones con candidatos de diversos partidos, me han explicado su proyecto de futuro, me gusta escuchar a todo el mundo.

¿En caso de que aceptara ir con alguna candidatura, y dando por hecho con qué espectro ideológico se siente más identificado?

Intento hacer las cosas bien, ser justo, me ubico y me encuentro muy a gusto en el centro, y huyo de los extremos, desde la moderación se puede trabajar muy bien, pero desde los extremos tanto de derecha como de izquierda es más difícil entenderse

¿Va a presentarse en las próximas elecciones con alguna candidatura propia u otro partido?

De momento no lo tengo decidido, en todo caso si lo hiciera con alguien sería con un proyecto que me ilusione, con ideas e iniciativas muy cercanas a mi forma de pensar y actuar. Pero, de todas formas, lo que sí que tengo muy claro es que me quedan seis meses por delante, y a mí me pagan por trabajar, no por esperar que me voten o fichen en las siguientes elecciones.