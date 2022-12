Los políticos tienen por costumbre venderle a la prensa titulares que después se desinflan. Verán, el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció a bombo y platillo una línea de ayudas, que aportaría el Ministerio de la Vivienda y gestionaría la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática aquí, al alquiler destinado a los jóvenes que en principio iba a mejorar la precaria situación de todos ellos. El coro de palmeros del Botànic propagaron dicha medida de Vinaròs a Orihuela como algo «ejemplar y novedoso».

Los y las jóvenes valencianos/as sufren un paro del 30%, equiparable al resto del país que es del 28%. En cuanto a los comprendidos en el tramo entre los 18 a 25 años es del 62% el paro registrado en la Comunitat, según el Instituto Nacional de Estadística. De los 24.000 jóvenes que en la Comunitat Valenciana han solicitado las ayudas del Bono Alquiler Joven sólo un 30% tendrá acceso a ellas, es decir 8.000 accederán a la ayuda y 16.000 se quedarán sin nada. El problema reside en que los fondos destinados a este capítulo dan para cubrir un tercio de la demanda, a razón 250 euros al mes por persona. Este proceder es el más habitual cuando de promesas políticas hablamos, por desgracia. Los ciudadanos somos conscientes de que el dinero público es limitado y las necesidades siempre superan la dotación económica presupuestada.

Pero es frustrante y decepcionante que si generas unas expectativas en un colectivo con tantas necesidades como el de la juventud, no atenderlas y no cumplirlas pueda tener un efecto bumerán y convertirse en contraproducente, y, lo que es peor, se trata de una verdad a medias. No es lo único porque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) vendido orgullosamente por el exvicepresidente, Pablo Iglesias Turrión, según datos del Ministerio de Seguridad Social, del número de solicitantes tan sólo un 25% accede a la prestación, es decir un 75% dictamina la administración que no cumplen los requisitos. Un 46% están a la espera de una resolución y a un 28% se le ha denegado ya. Los trámites son complicados, voluminosos y farragosos. Da la impresión que la administración en vez de facilitar las cosas a las personas que más lo necesitan, al contrario, exige todo tipo de justificantes para alargar los trámites y mientras ni resuelve, ni paga, y así se eternizan los trámites y puede que por el camino, las personas abandonen el proceso, por desconocimiento y cansancio. He leído que hubo un matrimonio que accedió al IMV, eran cinco personas entre padre, madre y tres hijos. Después de un año gestionando la petición, al segundo mes de cobrar la prestación les retiraron la asignación de 525 euros porque había un error administrativo en su solicitud. Con lo cual quedaron a la intemperie: sin trabajo, sin ingresos y sin vivienda. ¿Esto es digno? ¿No les cae la cara de vergüenza a los gestores? ¿Los políticos no corrigen esta injusticia? El padre se dirigió al Ministro responsable de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el artículo que he reseñado (www.elsaltodiario.com) diciéndole que «mientras Uds, los políticos, cobran un buen salario y pueden comer cada día nosotros pasamos hambre, vergüenza y miserias diariamente». Es de agradecer que el actual gobierno progresista instaurara el IMV, pero si se ratifican las denuncias que los afectados anuncian, se vuelve en contra de los impulsores de tal iniciativa.

Mentir a los ciudadanos es una bajeza moral pero hoy no pasa nada. Como vivimos instalados en las mentiras amplificadas por las redes sociales, nadie se detiene a exigir verdades, todo va muy deprisa, se responde con otra mentira y vamos tirando.