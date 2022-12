Arturo Torró, el exalcalde de Gandia que está siendo procesado en este momento por el llamado ‘Caso Tele7’, ha presentado el recurso ante el Tribunal Supremo para tratar de anular la sentencia del Tribunal de Cuentas que le obliga a pagar cerca de 350.000 euros, con los interseses incluidos, por esta misma causa de los contratos a las televisiones locales.

Cuando el Tribunal de Cuentas cerró el procedimiento con la sentencia condenatoria, Torró manifestó a este periódico que iba a recurrirla al Supremo, la última instancia que le queda, pero en los últimos días el exalcalde del PP ha realizado declaraciones en el sentido contrario, señalando que ya se estaba pagando ese dinero.

Según ha podido comprobar este periódico, el pasado mes de noviembre los representantes legales de Torró formalizaron ese recurso ante el alto tribunal, que ya lo ha comunicado al Ayuntamiento de Gandia para que pueda alegar lo que estime.

Los 350.000 euros que Torró debe pagar corresponde a una parte del dinero que, en los últimos meses de la legislatura en la que gobernó, pagó a Comarques Centrals Televisió por la resolución del contrato firmado en 2012 para la emisión de programas locales en el canal que tenía asignado esa empresa.

El edil Víctor Soler justifica el cierre de Gandia TV: «Era un pozo sin fondo»

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gandia, Víctor Soler, ha declarado como testigo en el juicio al exalcalde, Arturo Torró, y seis personas más por la malversación en la adjudicación del servicio de comunicación audiovisual a dos empresas en 2012.

Soler ha justificado en su declaración el cierre del anterior servicio de televisión que «era un pozo sin fondo» porque «costaba dos millones anuales que era inasumible para el Ayuntamiento de Gandia». Añadió, en respuesta al fiscal del caso, que «su actividad era ilegal, por que no tenía licencia de emisión». Justificó que se intentó dar una solución a esta situación. «Para darle legalidad buscamos el apoyo de Tavernes y Oliva, porque el requisito para obtener licencia era contar con los tres municipios de mayor población del área. Pero desistieron por el coste que suponía mantener el servicio».

Así que, se justificó, «no quedaba otra salida que cumpliendo la ley y asumiendo que era imposible continuar con ese coste, cerrar la televisión durante los primeros meses de la legislatura» en la que el PP estuvo al frente del Ayuntamiento de Gandia, de 2011 a 2015.

El actual portavoz del PP en el ayuntamiento también intentó introducir el «uso partidista o gubernamental» de la televisión local que, a su juicio, realizaba el anterior equipo de gobierno socialista (dirigido por José Manuel Orengo). Aunque el presidente de la sección segunda de la Audiencia, que también preside la vista, interrumpió su perorata para indicarle que en su declaración sólo interesaban los «hechos relevantes para el enjuiciamiento» y no sus «opiniones políticas».

La elocuencia de Soler para justificar el cierre de Gandia TV se transmutó en respuestas cortas cuando el fiscal comenzó a indagar por qué el equipo de gobierno de Torró en el Ayuntamiento de Gandia realizó una encomienda de gestión a Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) para que prestara los servicios audiovisuales. «¿Tenía IPG medios propios para prestar el servicio? ¿Por qué se decidió el procedimiento para adjudicar a las dos empresas audiovisuales el servicio? ¿De quién fue la idea de resolver el contrato de Comarques Centrals?», interrogó el representante del Ministerio Público.

Soler recurrió a un clásico. El aval de los técnicos. «Entendíamos que había absoluta normalidad. No se nos explicitó ningún informe en contra. La tranquilidad me la daban el secretario, el interventor y el asesor jurídico». Sobre el fondo de la cuestión el concejal no recordaba quién decidió contratar a las empresas Comarques Centrals de Televisió SL e Inversiones especiales del Mediterráneo (por 1,1 millones al año), ni tampoco quién decidió resolver el contrato con la primera. «No lo sé, no lo recuerdo», respondió.