En una de las concurridas esquinas que forman las calles del 9 d’Octubre y de Sant Rafael, en el centro de Gandia, se ha ido construyendo, desde hace tres meses, una curiosa casa. En lo que podría ser la fachada está Rafael, un hombre de 67 años que dice ser de Córdoba, que primero estuvo en Oliva y que después llegó a la capital de la Safor. Allí «disfruta» de las vistas a la calle.

La descripción puede resultar atractiva, pero en realidad se trata de una anomalía, un ambiente y un entorno de miseria. Porque Rafael, que según señalan desde Cáritas Interparroquial en realidad hace años que está en Gandia, es un indigente peculiar cuya situación desde hace unos días ha empezado a generar críticas en grupos ciudadanos a través de redes sociales.

Esas críticas se centran, fundamentalmente, en dos aspectos. El primero, porque consideran que el ayuntamiento ha permitido que, poco a poco, se vaya levantando allí una especie de hogar y, en segundo, porque la falta de higiene puede afectar a Rafael, y el mal olor que desprende el cobijo al resto de personas que pasan por allí.

Su presencia recuerda otros casos similares, como el de Juan, aquel otro hombre que durante muchos años vivió en la rotonda de Joaquim Ballester, no muy lejos de esta esquina, y que también rechazó, reiteradamente, las ofertas para, al menos, dormir a cubierto. Pese a estar enfermo la rotonda fue su morada hasta días antes de su fallecimiento.

Donativos de cinco céntimos

Rafael, que atiende a este periódico sentado, un tanto aturdido y con la espalda pegada a los palets que hacen de muro de su casa, dice que allí los transeúntes le dan algo de dinero y que con eso se apaña. Muestra un puñado de monedas, la mayoría de solo cinco céntimos de euro, que dan para muy poco, y, a su lado, botellas de bebida y restos de comida que, efectivamente, huele mal.

«La policía ha venido varias veces», narra este hombre que dice haber perdido a todos sus familiares, entre ellos, asegura, tres hijos. Y es verdad porque los agentes acuden para animarle a ir al albergue de Cáritas de Gandia, donde lo pueden atender y que, si no quiere, al menos debería ir para lavarse y cambiar su ropa por otra limpia.

Una vecina que vive en la finca dice que desde hace dos o tres meses está allí de forma permanente. Primero colocó mantas y cartones en el acceso a la antigua tienda de electrodomésticos, parcialmente protegidos de la lluvia, pero después fue blindando la que considera su casa con elementos más resistentes, como grandes cajas de madera. Hoy aquello parece más un montón de trastos y mantas sucias que otra cosa, pero durante las noches sirve como refugio.

Atención continua de Cáritas

Miembros del Equipo de Calle de Cáritas de Gandia ratifican que se le ha ofrecido por activa y por pasiva una asistencia más integral, incluyendo un lugar donde dormir, y que siempre lo ha rechazado. «Si no se le inhabilita no se puede hacer nada, no se le puede obligar», indican, recordando aquel caso de Juan, el de la rotonda de Joaquim Ballester, que tampoco respondió al ofrecimiento de ayuda.

Aun así, los voluntarios de Cáritas le hacen seguimiento. Cada miércoles le llevan comida y, si lo desea, café o bebidas calientes, una iniciativa que se reforzará en el caso de que las temperaturas bajen.

En los diez minutos que Rafael habla con este periódico varios transeúntes se paran y preguntan si le ha pasado algo, pero también confiesan que así no se puede estar, que alguien debería convencerle. Pero él responde, más con resignación que con contundencia: «A mí me gusta estar aquí». Y ahí se queda Rafael, observando el panorama de esta céntrica esquina gandiense mientras los transeúntes le miran a él, que es el elemento más importante y sensible de ese paisaje.

En realidad, si su presencia llama la atención y ha generado la reacción de algunos vecinos es porque se sitúa en esta transitada esquina sometida también a un intenso tráfico de vehículos.