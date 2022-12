El quart Repte Solidari de Gandia, «Un llibre, una exposició», presenta tres llibres infantils sota el títol de «3 sons» i dirigits a edats diferents. Tal com ha anunciat la regidora de l’IMAB Gandia, Liduvina Gil, l’Institut col·labora de nou amb Adriana Serlik en esta quarta edició que barreja cultura i solidaritat.

El 4 de gener s’inaugurarà l’exposició «3 Sons» al Palau Ducal amb l’actuació del Cor Carmesina, però este divendres,16 de desembre a les 18 hores, es presentaran les tres obres que formen «3 sons» a la Biblioteca de Gandia.

Els tres llibres, «D’on bufa el vent?» d’Anabel Llopis il·lustrat per Julia Esteve Fuster; «Bicho raro» escrit i il·lustrat per Sandra Díaz Sierra; i «L’arbre que volia viatjar» de Maite Sastre, amb il·lustracions de Hannah Gair, són publicats per Amics de la Universitat Popular i la Regidoria de Sanitat i Polítiques Saludables i es vendran a benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.