Compromís y PSOE de Gandia, unidos en el Gobierno de la ciudad, no han ocultado sus diferencias en aspectos importantes de la política local y general, pero cuando se acercan elecciones esas discrepancias suelen aumentarse, con escenificaciones públicas, para que los ciudadanos sepan qué defiende cada partido.

En esa línea se enmarca el acto celebrado este jueves por la concejala Alícia Izquierdo, aspirante a ser candidata a la alcaldía de Gandia por Compromís, y la síndica de esta formación en les Corts Valencianes, Papi Robles.

A sabiendas de que los socialistas de la ciudad rechazan aplicar la tasa turística de un euro por persona y día de pernoctación, Izquierdo y Robles defendieron ese recurso que permitiría aportar mucho dinero al ayuntamiento.

En un cálculo realizado por las dirigentes de Compromís, señalaron que este año Gandia podría haber recaudado unos dos millones de euros con ese goteo, euro a euro, por cada persona que duerme en establecimientos turísticos de la ciudad. «El dinero podría destinarse a los servicios básicos, sanidad y medio ambiente, entre otros», indicaron, al tiempo que añadían que esos son gastos «que genera el turismo pero que paga sólo la ciudadanía».

Siempre según las dirigentes de Compromís, en Gandia las inversiones en agricultura podrían multiplicarse por seis, el presupuesto en Servicios Sociales aumentaría más del triple y en cuanto a patrimonio, el gasto podría multiplicarse por diez.

Las Corts aprobaron recientemente la norma, que deja en manos de los ayuntamientos cobrar la tasa turística, algo que los socialistas de Gandia han dicho, por activa y por pasiva, que no harán. Pero Compromís insiste, y para ello está llevando a cabo en toda la Comunitat Valenciana la campaña «La tasa turística no la pagues tu», con la que, según señalan, intentan «desmontar informaciones falsas creadas en torno a esta tasa que ya se aplica en muchos destinos turísticos y no ha afectado a la llegada de visitantes».

En ese acto Alícia Izquierdo dijo que según el Instituto Nacional de Estadística, desde marzo hasta octubre, dos millones de personas han pernoctado en los hoteles de Gandia. Con una tasa de sólo un euro por noche, Gandia recaudaría dos millones de euros que podrían invertirse en servicios básicos, sanidad, medio ambiente, entre otros».

Por su parte Papi Robles insistió en que la ley aprobada ha nacido «del consenso con el sector turístico, la patronal, sindicatos y el vecindario». «Desde la Generalitat se está ofreciendo una nueva herramienta a los ayuntamientos que quieran implementar esta tasa y así que los visitantes colaboren con el mantenimiento de los servicios que actualmente disfrutan y que pagamos todos los vecinos y vecinas».

Actualmente este impuesto está en funcionamiento en Cataluña y Baleares, y según Compromís, «los estudios realizados no ha influido negativamente en el turismo, ya que son cuantías muy reducidas» que se traducen en mucho dinero cuando son miles o millones los visitantes. «Ese importe final ayudaría considerablemente a mejorar los servicios de las ciudades como Gandia», dijo la síndica Robles.

«Esta tasa turística ayuda a crear un modelo de turismo con proyección de futuro, de calidad, sostenible y que genera mayor riqueza», por lo que, desde Compromís per Gandia apuestan por una tasa turística mínima «que podría mejorar considerablemente los servicios municipales, el bienestar social y el progreso la ciudad».