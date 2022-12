El Conservatori Professional de Música Josep Climent d’Oliva ha preparat per a aquesta setmana que ve, tota una programació de concerts i actuacions que de segur agradarà a tots els públics.

En la presentació han estat presents el director del Conservatori, Tomas Estornell, el secretari, Rafa Donet, la directora del Cor, Imma Mateu i la vicealcaldessa d’Oliva i regidora d’Educació, Ana Morell.

Els concerts que obriran la I Setmana Musical del Conservatori són el ja tradicional Nadal Tubes que va per la seua 16a edició. L’alumnat de tuba i bombardí, així com l’alumnat del cor, oferiran un recital de temes nadalencs al Parc de l’Estació, dilluns 19, a partir de les 18 hores.

Però com a novetat, també s’ha promocionat el concert solidari que tindrà lloc el dimarts, 20 de desembre, a les 19 hores, al Centre Polivalent que porta com a títol «Veus per Benin». Participarà el Cor d’Ensenyaments Elementals i Professionals, del conservatori, amb la col·laboració d’un cor de xiquets i xiquetes i joves procedent de la República de Benin, un dels països més pobres del món, a l’oest d’Àfrica. El concert solidari tindrà una entrada que des de hui ja es pot adquirir, per 8 €, a la Casa de Cultura, situada al carrer Major número 12, d’Oliva, o el mateix dia del concert al Centre Polivalent. Tot el que es recapte estarà destinat a la col·laboració amb l’ONGD Juntos por la Vida.

Més activitats

Per als següents dies, també hi haurà actuacions, ja en el mateix conservatori. Dimecres 21, a les 19 hores, concert-intercanvi del Conjunt de Corda Elemental, dirigit per la professora Maria Oliver, amb el Conservatori de Cullera. Al Saló d’actes del Conservatori. Dijous 22, a les 19 hores, Concert de Conjunt de Vent i Percussió, Banda B (alumnes de 1r i 2n d’Ensenyaments Professionals) i Orquestra de Corda.