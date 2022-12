Eva Palomares será la candidata del Partido Popular de Tavernes de la Valldigna a la alcaldía del municipio en mayo de 2023. Así lo ha confirmado la formación, que ha propuesto a Palomares para que lidere la candidatura que optará a la alcaldía de Tavernes de la Valldigna en los comicios que tendrán lugar el próximo año.

Palomares ha sido nombrada oficialmente candidata por el Comité Electoral de Tavernes para recuperar la alcaldía, algo que se le resiste desde 2011. De profesión periodista, Palomares trabaja en el departamento de Comunicación de un centro universitario valenciano.

Con el objetivo puesto en la alcaldía y tras muchos meses de trabajo constante, Eva Palomares se prepara "para traer el cambio que necesita el municipio aglutinando todo el voto útil de los vecinos descontentos con un Gobierno que no ejecuta, no escucha e hincha a impuestos a su gente gracias al apoyo de los socialistas que engañaron a sus votantes y que se han vendido una legislatura más a Compromís a cambio de una silla y una cuota de poder que las urnas no les permitieron”, ha señalado el PP en una nota de prensa.

Bajo el lema de “A Tavernes serem grans”, la candidata popular "pretende recuperar la ilusión del municipio y ensalzar el orgullo de la ciudadanía, dándole el protagonismo que merece, y tratando de revitalizar la playa de Tavernes como hizo con su última campaña popular", añade Palomares..

«Trabajamos para sacar a Tavernes de la paralización y caos en que el gobierno de izquierda radical la han sumido. La población vive una situación de carga injusta de impuestos y está sometida a gobernantes que se preocupan mucho por la propaganda pero poco por darle un futuro próspero, repleto de oportunidades para ellos y sus hijos. Tavernes tiene la oportunidad el 28 de mayo de 2023 de coger las riendas, decidir su futuro y cerrar este periodo negro de su historia. Queremos que las sumas las hagan los vecinos en las urnas, no los políticos en los despachos”, sentencia Eva Palomares.