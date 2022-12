La UE Tavernes y el CE la Font d’en Carròs afrontan este fin de semana la última jornada del año en el campeonato de liga de fútbol de preferente. Los valleros juegan este sábado en Xàbia, mientras que los fonteros lo hacen mañana en Carcaixent.

El cuadro «roget» se desplaza a Xàbia con la confianza que le otorgan sus tres últimas victorias consecutivas. El entrenador, Edu Revert, sabe lo importante que es acabar 2022 con una dinámica positiva. «Si hacemos las cosas bien podemos conseguir los puntos y las bajas no son excusa, ya que presentaremos un equipo competitivo». El Tavernes tiene a seis jugadores que no pueden actuar por lesión o sanción.

El encuentro de Xàbia es a las 17.30 horas ante un rival que ocupa el 16º puesto de la tabla, que no lleva una buena marcha cuando siempre ha sido un equipo puntero.

El Tavernes intentará repetir sus últimas actuaciones para sumar los tres puntos.

El CE la Font d’en Carròs cerrará 2022 como visitante en el histórico Quatre Camins de Carcaixent en el partido correspondiente a la decimosexta jornada de liga programado a las 16.30 horas de este domingo, 18 de diciembre.

Después del sabor agridulce del último empate en casa, el equipo de Alberto Gregori se mide a un rival directo y quiere sumar los tres puntos que le sirvan para terminar el año en los puestos de clasificación de la próxima Lliga Comunitat, claro objetivo para esta temporada del equipo fontero.

En el apartado de ausencias, Alberto Gregori no podrá contar con el defensa central Ferran Pastor, expulsado en el último encuentro ante la UD Benigànim. Baja muy importante para el entrenador.