un euro té la culpa!

Vosaltres deixarieu de visitar la platja de Gandia per un euro? Docs el PPSOE local pensa que sí. El mes passat a proposta del partits que formen l’acord del Botànic (PSOE, Compromís i Unides Podem), es va aprovar en les Corts Valencianes la llei que recull la taxa turística. Una llei que ha estat consensuada amb tot el sector: sindicats, empresaris, patronal hotelera, ajuntament, federació de veïnal, Secretaria Autonòmica de Turisme, Hisenda i l’Agència Tributària Valenciana. I que recull una demanda del sector empresarial de no entrar en vigor fins un any després de què s’aprove. A banda d’això, esta llei és d’aplicació voluntària i cada ajuntament ha de decidir si la vol aplicar al seu àmbit municipal.

A més a més, és una llei que no té color polític, una llei de trellat. En Catalunya la van implantar en 2012, amb el govern d’Artur Mas (CiU), en les Illes en 2016 amb Francina Armengol (PSOE) i en Andalusia estudien la seua aprovació (Juanma Moreno, del PP). Un dels argument que empren per a no implantar-la en Gandia és el de que els turistes deixaran de visitar-nos, quan està comprovat que en Catalunya i les Illes, el turisme no ha baixat, sinó que no ha deixat de créixer, i ahí estan les dades. Per què ací en Gandia es neguen?

Si vos sembla bé, entrem en les dades: Gandia és la primera destinació de sol i platja de la província de València. Segons l’INE, l’Institut Nacional d’Estadística, sols enguany des de març fins a octubre hem tingut 1.019.797 pernoctacions en els hotels de Gandia. Si posem per cas que cada habitació l’ocupen dos persones i cadascú posa un euro, estem parlant de racaptar vora 2.039.594 euros. Només estem comptant els hotels, perquè també afectaria a càmpings i apartaments turístics. Imagineu el que podríem recaptar per a un ajuntament endeutat fins a les celles per les festes de Torró i Orengo.

Amb els números a la mà, estos dos milions d’euros suposarien poder augmentar un 80% el pressupost en Serveis Socials. O, si es prefereix, duplicar el de Cultura; un 250% el d’Educació, o incrementar un 333% la partida de Sanitat. Multiplicar per 6 el pressupost de Medi Ambient i d’Agricultura. Fins i tot per 10 el de Patrimoni i Arqueologia.

Esta taxa no la pagaríem els pixavins i les pixavines, sino els turistes que vénen a gaudir de les nostres platges, cultura, patrimoni i gastronomia. Serveis que oferim i que paguem nosaltres. El que volem des de Compromís és que el turisme siga sostenible i els visitants corresponsables dels llocs que visiten i dels serveis que utilitzen.

Ara mateix, quan nosaltres viatgem per Europa ja la paguem en moltíssimes destinacions i pose uns exemples: Edinburg 2,60 euros, Frankfurt 2,25, Lió 3,20, Nantes entre 0,35 i 1,10, Torí entre 2,80 i 5 euros, Salzburg 1,10, Girona entre 0,5 i 2,25, Menorca entre 2 i 4, Florència 2,25 i Dubrovnik 1,10 euros. En Europa ja estan conscienciats que qui visita un lloc i el gaudeix, ha de contribuir en la seua protecció i manteniment.

En resum, amb esta taxa podríem millorar més si cap la nostra destinació turística, invertint els ingressos en millorar serveis, mantindre les platges, conservar i reparar patrimoni, impulsar bones pràctiques laborals en el sector, regenerar i protegir el medi ambient, etc. Allà on s’ha implementat no s’ha vist afectat el turisme, tot el contrari, ha generat encara més atractiu i potencial turístic. Qui estiga en contra de la taxa en Gandia és que no valora el potencial de la nostra ciutat.

Sí, a la taxa turística en Gandia!