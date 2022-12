Ara que fa quaranta anys que es va acabar l’experiència de l’escola de Barx (la primera escola pública que va fer ensenyament en valencià) em demanen un article sobre Marifé Arroyo. No cal dir que m’afanye a acceptar l’amable invitació.

I m’ha vingut al cap, automàticament, una anècdota que em va contar un bon amic de Gandia. No fa molt, a l’estiu, aquest llarg estiu del 2022. Diu que era quan ell anava a escola, als jesuïtes. De la mateixa Gandia, no cal dir-ho. El fet els va produir, a ells i als seus companys, una estupefacció, una perplexitat memorable que, més de mig segle després, no ha oblidat. Hi havia una frase a comprendre, una proposta d’enigma a elucidar, que els feia el mestre: No sólo de pan vive el hombre... i l’alumne a qui havia pertocat resoldre-la no s’ho treia dels dits, no sabia tampoc la continuació. El mestre, cansat d’esperar, exasperat per tanta ignorància, és va decidir pel sarcasme i va llançar una hipòtesi: «...sinó de botifarretes en oli».

Es va produir un silenci de criatures esbalaïdes: com qui diu esgarrar-se dues realitats paral·leles, contaminar-se mútuament dos mons que s’excloïen dins de cadascú d’ells, escindits: la saviesa més venerable i la llengua sagrada, d’una banda, i la realitat i la llengua més arran de terra, més indignes...

Ara riem. Aquell dia no va riure ningú. Potser al mateix mestre la processó li anava per dins: podia tindre conseqüències el seu rampell d’humor.

«Pensa», em deia ell, «que en aquell temps, al pati dels jesuïtes de Gandia, els alumnes ens passàvem, els uns als altres, crec que era una canut de cortina, de plàstic (què s’ha fet de les cortines de canut, de canya, de tapons de cervesa o de tubets de plàstic: una altra cosa que també ha desaparegut): el qui el portava te’l passava si et sorprenia parlant en valencià i, després, havies de ser tu el qui espiava als altres, i al primer que senties parlar en valencià, li’l passaves. I ja t’havies salvat. A qui el tenia quan s’acabava el pati, quan tornava a l’aula, el mestre li prenia nota».

No recordava en què consistia el càstig. No devia ser dels més cruels, per tant. Arribats ací, una amiga que participava de la conversa va dir: «Això les monges no ens ho feien...».

No em va costar molt d’endevinar per què: «Perquè a escola ja parlàveu totes en castellà?» I va dubtar molt poc a reconèixer que era la resposta correcta.

Això era els anys 60

Per entendre Marifé, per fer-nos una idea de la persona i de la situació, una manera de començar seria enquadrar-la en la generació dels 70. Perquè aquella generació no es va limitar a produir uns poetes i narradors o escriptors en general. La força del fenomen és precisament que va comptar també amb mestres, professors, llibreters, activistes culturals i manifassers diversos. Amb lectors i tot. Eren una generació de valencianistes que, per primera vegada, partien d’una tradició recent prou considerable, i no de la pura inanitat, rebien l’empenta dels 60: l’obra d’un Joan Fuster, en plenitud, d’un Estellés, que esclatava aleshores, d’un Raimon, que, trencant els límits del llibre, presentava la literatura en viva veu: la seua, la d’Espriu, la de Marc. Des de quan Ausiàs Marc no havia tingut tants oïdors i lectors?

La generació dels 70 va disposar també d’una mena de Hollywood literari casolà: els Premis Octubre, de la factoria Climent. Un cosa com no s’havia vist mai. I va viure el moment històric de la Dictadura minvant i de la democràcia creixent.

Tot això era el temps de Marifé, l’explica, i també la particular agitació cultural (entre l’eufòria i la inquietud) que somovia Gandia i la Safor. Restringida, si voleu, a uns cercles minoritaris, però de minoria àmplia, influent, difícil d’avaluar però ben real, que volien ser decisius, triar-se un futur. Col·lectiu, no cal dir-ho.

Hi havia la urgència de la llengua. Eixia molt tocada de la Dictadura. El general Franco no havia inventat res: era hereu d’una llarga tradició d’imposició, de prohibicions, de persecució contra la llengua dels valencians. Però ell sí que havia disposat, per primera vegada, dels mitjans necessaris per aniquilar-la efectivament: la ràdio, l’escola, el cine, la televisió (que restaven molta eficàcia a la transmissió oral) i, sobretot, tenia les mans lliures políticament. En aquelles circumstàncies, la indefensió de la víctima era total. Per la força de tots aquests factors, al llarg de la Dictadura l’objectiu de l’autoritat competent ja no era que els valencians parlaren «també» castellà, per començar a fer-los parlar «només» en castellà. Entre els anys 40 i els 60 ja se n’havien produït molts, de valencians incapaços de parlar en valencià. O inapetents.

Per tant, ja s’entén que hi havia la urgència de la llengua. Marifé, la mestra de Barx, participava de tot això. Com «un entre tants», que deia l’Estellés. Després, un concurs de circumstàncies i d’atzars la van singularitzar.

El que es va produir en algunes escoles de la Safor a mitjan anys 70 i no, o no tant, en altres comarques valencianes, va ser la coincidència d’unes individualitats que es complementaven i van fer possible l’ensenyament en valencià a l’escola pública: el Col·lectiu de Mestres de la Safor, amb totes les ganes de començar, i un inspector, amb una amplitud de mires que encara avui ens admira: el senyor Diego Bejarano, andalús, que pel fet de no ser valencià no es va creure obligat a ignorar la llengua d’allà on havia anat a parar. Devia ser un ciutadà del món. Tan pocs que n’hi ha!

Un inspector d’ensenyament és, com a autoritat, una porció d’autoritat bastant modesta, però n’hi va haver prou: van elaborar i presentar un pla experimental al Instituto Nacional de Ciencias de la Educación de Madrid, allà el van aprovar i va començar a córrer per les escoles. S’hi van adherir les de Barx (la primera) de Piles, de Rafelcofer, de Vilallonga, de Xeraco, el Joanot Martorell de Gandia i, un parell de cursos després, la d’Almoines.

Era un començament, un brot molt fràgil, sotmés als vaivens de la política preautonòmica. Entre abril del 1978 i juny del 79, el conseller d’Educació Josep Lluís Barceló hi va aportar estabilitat i esperança. Entre juny del 79 i desembre del 1982 van fer de consellers, successivament, Peris Soler (don José) i Cabanes Pecourt (doña Desamparados). El primer es va fer molt famós en una primerenca aparició oficial, proferint allò de «querits amics!» per començar el discurs. A la segona no li va passar mai res d’això perquè no en deia ni una en valencià. Mai.

L’un i l’altra es van aplicar, això sí, a eliminar la faena feta a la Safor, en particular, i a tot el País Valencià, en general, pel conseller Barceló. A la Safor, almenys oficialment, només hi van resistir les escoles de Barx i d’Almoines. El curs 81-82, amb l’ajuda inestimable del diari Las Provincias, persones que es consideraven prou hàbils (entre les quals l’autoritat municipal) van posar l’escola de Barx (i més concretament Marifé) en el punt de mira. Jo hi vaig treballar com a mestre, aquell curs. Ho vaig viure de prop: l’ofensiva va assolir dimensions públiques amb aquella comunicació que ens va enviar la inspectora de zona (no cal dir noms): els mestres havíem de parlar als alumnes en castellà «incluido los recreos».

Ens van aniquilar. Al juny, els mestres de Barx ens vam dispersar. Abans, el 5 d’abril d’aquell 1982, una manifestació impressionant, a València, ens va fer costat. Els organitzadors van dir que hi havia 30.000 manifestants; la policia municipal, que 8.000; per a Las Provincias, només 2.000. Té igual: era impressionant: la primera manifestació en defensa de la llengua, en tota la història del País Valencià.

Després, ja dispersats, ens reuníem de tant en tant en allò que anomenàvem les paelles del claustre de Barx en l’exili. Josep Piera va proposar que contàrem l’experiència. Ja podeu comptar qui va empomar la tasca: vaig escriure La mestra. A hores d’ara ja van 10 edicions. És incalculable el nombre de mestres (sobretot de mestres) que l’han llegit.

Van passar els anys, els nostres alumnes, quan va ser temps, van voler que els seus fills feren l’ensenyament en valencià. El grup Zoo va fer una cançó, que també es va dir La mestra. Precisament aquest juny passat, he sabut que els actuals directora i mestres de Barx van convocar, el penúltim dia de classe, Marifé. Volien que els visitara a l’escola. Quan hi va arribar, es va trobar tots els alumnes de Barx que l’esperaven a l’entrada i li van cantar La mestra de Zoo.

Em falten paraules. Només puc, ara que tinc l’ocasió, dir-los gràcies a aquella bona gent.