El exalcalde de Gandia, Arturo Torró, ha declarado hoy ante el tribunal que le juzga por el llamado 'Caso Tele7' y se ha escudado en los funcionarios y técnicos del ayuntamiento y de la empresa pública municipal, Iniciatives Públiques Gandia (IPG), para justificar la tramitación que se hizo de los contratos de servicios audiovisuales y por los que se le acusa de prevaricación y malversación. "Como alcalde dije: vamos a sacar las televisiones. Y ya está. Ahí se acaba. No hubo nunca ninguna queja", ha asegurado esta mañana en su declaración en la Audiencia Provincial de València.

Torró sólo ha querido responder a las preguntas de su abogado o del presidente del tribunal, aunque éste último no le ha formulado ninguna cuestión. El exalcalde de Gandia ha explicado que "desde la oposición nos oponíamos por motivos muy obvios" a la televisión municipal de Gandia porque "tenía un coste de 2,2 y hasta 2,5 millones, porque el grupo socialista preveía un millón de presupuesto y después, a través de encomiendas de gestión, lo aumentaba hasta dos millones. Había que cerrarla", ha defendido.

Una vez llega el PP a la alcaldía de Gandia, en 2011, Torró asegura que "como alcalde digo vamos a sacar las televisiones. Y ya está. Ahí se acaba. Y para eso estaba el señor Juárez [un técnico de IPG] , que preparó todo con el interventor y el secretario. Estaban todos metidos en esto. Y el señor Juárez estaba preparándolo todo, porque nosotros no sabíamos", ha asegurado, y para reforzar esa idea dijo que él de profesión es optometrista.

Al respecto, Torró ha relatado a su abogado que cuando accedió a la alcaldía "tuve muchas críticas porque mantuve a todo el staff del gobierno socialista. Mi jefa de gabinete era la jefa de toda la vida del señor Alfredo Boix. Las personas están por encima y el que vale trabaja y el que no vale no trabaja. Y el señor Juárez trabajaba con los otros y con nosotros".

La estrategia de Torró respecto a los contratos de IPG con las empresas Inversiones Especiales del Mediterráneo SL y Comarques Centrals Televisió SL, por los que se le juzga por malversación, es limitar su intervención en estos hechos a que simplemente ordenó que se realizaran: "Hágase, punto… No hubo nunca, nunca, ni una queja". Además, añadió que ni como alcalde ni como presidente de IPG, desde donde se realizaron los contratos con las dos televisiones locales, "nadie nunca jamás puso una pega". Además, y siempre en respuesta a su abogado, dijo que las televisiones locales "se veían más que antes y costaban la mitad".

El "cerdito" y la "agresividad" de Ricardo Faura

A partir de ahí, su declaración ha consistido en relatar el estado económico del Ayuntamiento de Gandia en 2011, cuando fue investido alcalde. Así, ha dicho ante el tribunal que la situación que se encontró en el verano de 2011 "era caótica". Y ha relatado la conocida anécdota de su toma de posesión, cuando durante el acto de traspaso de poderes, donde estaban el secretario y el interventor, el exalcalde, José Manuel Orengo, le sacó una pequeña hucha en forma de cerdito con un post pegado en el que había escrito: "esto es lo que ha quedado, suerte". De hecho, y aunque nada tiene que ver con el hecho que se está juzgando, Torró ha recordado al juez que el enconces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "me mandó una carta para decirme que no podría obtener ningún crédito". "Tenia 246 millones en créditos y no podía hacer nada. Algunos aún eran de Pepa Frau y vencían todos a los meses de entrar nosotros".

Sobre la deuda con el empresario audiovisual Ricardo Faura, dueño de Comarques Centrals Televisió, a quien también juzga el tribunal en esta causa, Torró ha admitido que lo incluyó en el segundo Plan de Pago a Proveedores para saldar la deuda que IPG tenía con él. "Un día Faura vino al despacho con Paco Sanz, con agresividad, porque le debíamos 200.000 euros. Aunque yo creo que perfectamente podían ascender a 400.000 euros. Si hubiera tenido medios económicos nos podía haber metido una demanda que nos habría sacado un millón y medio", ha asegurado.