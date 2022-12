L’art arriba a Fira Mercat Gandia per tancar l’última edició d'enguany. Tal i com ha anunciat la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer, des del pròxim dilluns 26 fins divendres 30 de desembtre, les vesprades de 17.30 h a 21 h la ciutadania i els visitants de Gandia podran acudir al recinte del Mercat Municipal del Prado per a envoltar-se d’obres d’artistes locals per a tots els gustos i edats. Mercat d’Art comptarà amb exposicions i venda de peces de pintura, escultura, il·lustració i fotografia.

«Mercat d’Art és un esdeveniment econòmic perquè l’objectiu principal és la venda de les obres; social perquè sempre és un punt d’encontre de la gent de Gandia i de fora; i cultural perquè l’art forma part del patrimoni dels pobles», ha expressat Ferrer. És la tercera vegada que Fira Mercat Gandia té com a protagonista aquesta temàtica i, segons ha afegit, és un moment per a donar suport a la cultura i als artistes locals de la ciutat, ja que poden vendre i mostrar el seu treball. A més dels artistes i associacions culturals, els quals exposaran les seues obres, els visitants també podran comprar productes com utensilis per a crear art amb la tenda Bellas Artes TEXT. Respecte a les obres exposades i en venda es podrà escollir entre una gran varietat i amb preus variats. «Sempre intentem fer aquesta Fira en aquestes dades perquè és un període de regalar i hi ha moltes raons per a regalar art. Comprar art és una inversió perquè es revalora», ha destacat la regidora de Comerç. D’aquesta manera, la iniciativa de Comerç dona suport als artistes locals al llarg de les vesprades de la pròxima setmana. Divendres 30 a les 21.00 h, el recinte del Mercat Municipal del Prado tancarà les portes i donarà per conclosa l’última edició de Fira Mercat Gandia 2022. Expositors i artistes - Asociación cultural Ulls de Mussol y Círculo Artístico (Asociacions de pintors) - Bellas Artes TEXT (Tenda de Utenlisis i productes d´art). - Artistes: Belen Venturo; A. Gregori; A. Portaña; Marietta; Suni Tobarra; Marta Castet-Bellocq; Tatiana Karaban; M. Moreno; Noelia Pellicer; Alfred Miralles; Salva mascarell; Raquel Leoz; Amanda Cerdá Sebastián. Balanç Fira del Regal D’altra banda, el cap de setmana passat 2.648 persones van visitar el recinte de Fira Mercat Gandia al Mercat Municipal del Prado. La regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer, ha aprofitat per a donar les dades corresponents a la Fira del Regal celebrat del 16 al 18 de desembre. A més, el 81% dels assistents provenien de Gandia, del Grau i de la Platja; mentre que el 16% de la resta de la Safor i un 3% fora de la comarca. «Tot el cap de setmana va estar molt animat. S’hi van fer moltes vendes», ha assenyalat. La valoració dels visitants va ser de 9,8 i la dels expositors de 9,9.