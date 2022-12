Agricultura de precisión. Ese es el concepto del que parte el proyecto que están llevando a cabo los investigadores del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) Jaime Lloret y Sandra Sendra. El equipo se encargará de diseñar un red de sensores inalámbricos que permitirá monitorizar de forma eficiente el cultivo de la vid, el olivo y el pistacho. La información que recoja este sistema servirá para llevar a cabo una gestión más eficiente de la parcela, lo que favorecerá una mejora de la productividad y de la competitividad. Los agricultores, con esta tecnología, podrán tomar decisiones más ajustadas a las necesidades reales del cultivo en cada momento.

“Este proyecto es un avance tecnológico importante para el sector primario, pues la idea de desarrollar y desplegar tecnología barata, acercarla a los agricultores y hacerlos partícipes en todo el proceso evolutivo, mejorará la concienciación global sobre cómo las TIC pueden mejorar los rendimientos y la sostenibilidad del campo”, ha explicado el profesor Lloret.

Por su parte, la profesora Sandra Sendra ha indicado que “la digitalización del sector primario, la mejora de la sostenibilidad del sector y el uso más eficiente de los recursos naturales disponibles se alinea con varios de los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030. Esto ha sido uno de motivos de solicitar este proyecto, al tiempo de dar continuidad a los proyectos en los que, actualmente, estamos trabajando”.

Lloret y Sendra son los máximos responsables de “Smart edge cOmputing in Heterogeneous wireLess sensor networks for precision agricUlture and DigiTal FarmIng DisseminatiON (SOLUTION)”. Se trata de un subproyecto incluido en un ambicioso proyecto coordinado, “Woody Crop Observatory: Smart, sustainable, and competitive digital farming for farmers, researchers, consumers, and educational community (AGRICULTURE 6.0)”, que tiene como finalidad desarrollar una plataforma de seguimiento y digitalización de la agricultura como observatorio de cultivos leñosos, para alcanzar la sostenibilidad y competitividad del sector y acercar el proceso de producción primaria a la sociedad digital.

Englobado en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, AGRICULTURE 6.0 cuenta con un presupuesto de 654.235 euros, de los que 267.950 euros se destinarán al subproyecto SOLUTION.

La agricultura digital, nuevas herramientas para una óptima gestión del proceso agrícola

Según recuerdan desde la Universitat Politècnica de València, la agricultura digital se está implementando en todo el mundo, maximizando la productividad y competitividad y minimizando los impactos del sector primario. La institución universitaria señala, además, que un estudio reciente estima que solo el 25 % de los agricultores en Europa tiene algún elemento de agricultura de precisión, en comparación con el 66 % en los Estados Unidos o el 84 % en Canadá.

Por lo que respecta a España, este es uno de los países europeos con parcelas más pequeñas y, según apuntan desde el Campus, este es el motivo que puede estar frenando la adopción de la agricultura digital. Pero si se quiere un sector agrícola fuerte, sostenible y competitivo, solo la transición digital entendida como la monitorización de los cultivos y la inclusión de inteligencia artificial y otros elementos permitirá una gestión mucho más eficiente, reduciendo los costos de producción y mejorando la calidad de los productos.