La Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat ha aprobado esta misma mañana la Declaración de Interés Comunitario (DIC) que permitirá la construcción de un "ecocámping" en playa de Gandia con capacidad para 2.300 personas. Se trata de un establecimiento único en la Comunitat Valenciana presentado por la promotora Sunny Resorts que va a suponer la inversión de más de diez millones de euros. Es, de hecho, una de las actuaciones más importantes de los últimos años para diversificar y mejorar la oferta turística de la capital de la Safor. Y, además, contribuirá a desestacionalizar la playa, porque el ecocámping de Gandia abrirá todo el año y las previsiones es que mantenga una alta ocupación incluso en los meses de invierno.

El proyecto fue dado a conocer en mayo de 2021 durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid por parte de los promotores y de la entonces alcaldesa de Gandia, Diana Morant. A partir de ahí se produjo un enfrentamiento entre los dos socios del Gobierno local gandiense. El PSOE defendía esta actuación, siempre que se adaptara a la ley, mientras que Compromís ha tratado de impedir su ejecución alegando, fundamentalmente, problemas de movilidad y el hecho de que los 188.707 metros cuadrados afectados por el proyecto se sitúan junto al Marjal de la Safor.

Con una tramitación administrativa larguísima, y con decenas de informes técnicos sobre la mesa, hace meses que todo apuntaba al paso que hoy ha dado la Conselleria de Política Territorial. Ahora bien, el proyecto se ha ido modulando paso a paso para adaptarse a las estrictas condiciones ambientales que reinan en esta zona, para minimizar el impacto ambiental y visual y para garantizar que, una vez abierto, no se produzca un colapso de tráfico.

El inicialmente llamado "glámping" o "cámping de lujo" de la playa de Gandia ocupará 188.707 metros cuadrados de suelo no urbanizable entre l’Alqueria del Duc y Cartonajes Unión, pero una pequeña parte no sufrirá ninguna alteración porque está sometido a protección. Comparando la documentación del proyecto inicial con el que ha salido aprobado por la Generalitat, elaborado justo antes del pasado verano, no solo se han adoptado aspectos que se daban por hechos, como no tocar ni un palmo de los 15.246 metros cuadrados de suelo protegido que corresponde Marjal de la Safor, sino que paulatinamente se ha reducido el número máximo de ocupantes, que pasa de los cerca de 3.300 iniciales a unos 2.300.

Además, el impacto visual y ambiental, en todos los aspectos, también ha sido una constante en los informes técnicos emitidos por servicios técnicos de la Generalitat, el Ayuntamiento de Gandia y otras administraciones. Así, la empresa ha tenido que sustituir los pavimentos impermeables, entre ellos el asfalto, por otros que permiten la filtración de agua al subsuelo. Así se hará en todos los viales del ecocámping y en las zonas de estacionamiento de vehículos, que ocupan, en conjunto, algo más de 25.000 metros cuadrados.

Aunque la mayor parte de las parcelas afectadas están constituida por suelo abandonado y sin uso agrícola, los árboles frutales existentes deberán mantenerse cuando se construya la instalación, y también se tendrán que plantar especies vegetales autóctonas en el perímetro de todo el complejo, sustituyendo, como se había planteado en un primer momento, un gran seto que, a criterio de los técnicos de la Generalitat, habría alterado la continuidad visual de ese espacio.

Los redactores han tenido que asumir la construcción de una conducción impermeable de aguas residuales hasta el colector más próximo a esa zona para que el caudal llegue a la depuradora comarcal, de la misma manera que se han tenido que incorporar placas solares de alto rendimiento, tanto térmicas como fotovoltaicas, para reducir el uso energético. Como esas placas no podrán usarse en zonas altas del complejo, con el fin de reducir la distorsión del paisaje, la promotora ha incorporado el sistema de la aerotermia para generar más energía minimizando impactos.

El tráfico, y concretamente el incremento de la circulación de vehículos por esa zona, constituye uno de los aspectos más señalados como un posible impacto negativo. Pero ahí la empresa señala que, en realidad, la mayoría de los usuarios del ecocámping llegará en vehículos propios y que una vez establecidos se estima que muchos optarán por desplazarse a pie, en bicicleta o con otros medios ecológicos.

En este punto resulta importante destacar que la Diputación de València, cumpliendo un compromiso adquirido años atrás con el Ayuntamiento de Gandia, le hará un favor a la promotora al ampliar, de cara al año próximo, el camino del Molí de Santa Maria, que discurre desde el Grau hasta la zona del futuro cámping y las factorías de Cartonajes Unión.

Sunny Resorts confía solicitar inmediatamente la licencia de obras, que durarán unos dos años, de manera que previsiblemente este singular proyecto turístico de Gandia abriría sus puertas en la primavera de 2024.

El permiso concedido por la DIC es de 30 años y, si la ley no cambia en esas tres décadas, todas las infraestructuras deberían desmontarse para dejar ese espacio como está ahora. En ese periodo la promotora tendrá que pagar un canon de 95.885 euros al Ayuntamiento de Gandia en concepto de compensación por el beneficio extraordinario de usar suelo no urbanizable. Aunque así está fijado por la ley, la cifra es bajísima porque supone menos de 3.200 euros al año.

Mascarell: "Gandia está de enhorabuena"

Tras tener conocimiento de la aprobación, el concejal de Turismo y Playas de Gandia, Vicent Mascarell, ha señalado que Gandia "está de enhorabuena" porque esta supone "una de las mejores noticias de la legislatura en materia de turismo", porque este proyecto "va a suponer un antes y un después en nuestra oferta y competir mejor". Mascarell recordó que las previsiones de la empresa pasan por crear un centenar de puestos de trabajo directos, a los que se tendrían que sumar otros indirectos, y que el ecocámping va a permitir que muchos turistas y visitantes acudan durante todo el año, no solo de España, sino del centro y norte de Europa, donde la modalidad del cámping con todos los servicios incluidos figura entre las ofertas más atractivas.