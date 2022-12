Carolina Ferrando está abrumada ante tantos periodistas. Lo suyo no es hablar frente a las cámaras y los micrófonos, aunque expresa de maravilla todo lo que siente, lo suyo es atender a su clientela en la Papelería Ferrando, negocio que regenta y el lugar que ayer fue centro de todas las miradas en Tavernes de la Valldigna. Encima en jueves, justo cuando en la localidad se celebra el mercadillo que, casualidades de la vida, se instala en la puerta de este histórico y conocido establecimiento de la localidad, por lo que se generó cierto revuelo.

Aunque es una papelería, en Ferrando hace años que también dispensan juegos de todo tipo, desde quinielas, primitivas el Niño y, como no, el sorteo más especial del año, la Lotería de Navidad. Ayer, el nombre de este negocio salió en el listado de lugares donde se había vendido el Gordo de Navidad. Para su propietaria fue una alegría inmensa, aunque reconoce que "me enteré por vosotros, por los periodistas". Justo cuando estaban viendo el sorteo se les estropeó la televisión del local, minutos antes de que se conociera el Gordo, y no fue hasta la llamada de un periodista cuando se enteró de que de su terminal había salido una parte de ese premio. "¿De verdad que me lo estás diciendo en serio o es una broma?", preguntaba a la emisora comarcal que primero consiguió contactar con ella.

Pasados los minutos fue disponiendo de más información. Supo que había vendido dos décimos del 05.490, es decir, 800.000 euros, que lo más probable es que se lo haya llevado alguien de Tavernes o muy cerca porque "aquí la gente que vienes del pueblo, que pasa por la puerta, o los comerciantes que vienen los jueves al mercadillo, o, como mucho, de Benifairó y Simat", explicaba ante la puerta del establecimiento donde la expectación era máxima. Lógicamente, "no sé a quién le ha tocado" porque hasta la papelería no se había acercado nadie a mediodía asegurando disponer de los décimos premiados.

Ferrando explicaba que era la primera vez que entregaban un Gordo de la primitiva y señalaba sentirse "muy contenta" porque "este año había tenido la corazonada de que íbamos a dar un premio".

Es el segundo año consecutivo en el que se reparten premios importantes en Tavernes de la Valldigna, ya que en el sorteo de 2021 la Administración de Lotería repartió una parte del cuarto premio.

Pero en la Safor hubo más premios este jueves, ya que una administración de la calle Major de Gandia vendió una serie entera de un quinto premio, lo que significa que repartió 60.000 euros. También en Benifairó de la Valldigna se repartió un pequeño pellizco de un quinto premio.