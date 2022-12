La empresa Cadersa, especializada en derribos, tardará dos días, a lo sumo tres, en hacer desaparecer completamente el edificio de fachadas protegidas situado frente al Palau Ducal de Gandia.

Ese inmueble lleva acumulando expedientes para consolidación o derribo desde hace 24 años, pero hace quince días un derrumbe interior obligó a cortar dos calles por el riesgo que presentaba y todo desembocó en un procedimiento acelerado para derribarlo antes de Navidad.

El ayuntamiento, previo informe aprobado por la Conselleria de Cultura, ha autorizado la demolición de todo el inmueble, incluyendo las dos fachadas que dan a las calles del Duc Alfons el Vell y Alexandre VI, de manera que el propietario ordenó a la empresa contratada la ejecución.

La obra ha arrancado a primera hora de la mañana de hoy jueves y por la tarde ya era poco lo que quedaba de una estructura que, a la vista está, se desplomaba a la mínima sacudida de las máquinas. A lo largo del día de hoy se acometerá el resto y el sábado no se descarta que puedan reabrirse las calles que han permanecido cortadas.

Ahora bien, los capítulos de esta historia no han acabado. Ahora los propietarios tienen la obligación de reproducir fielmente las fachadas que han sido derribadas. Y lo tendrán que hacer cuando se ejecute el proyecto de construcción del nuevo edificio que sustituirá este inmueble centenario. El problema es que el diseño que entró en el departamento de Urbanismo no se ajusta a los criterios requeridos y, por ese motivo, el consistorio no ha concedido licencia. Según ha podido saber este periódico, el proyecto contempla una altura más de las tres que tenía el inmueble demolido, por lo que los promotores tendrán que corregirlo.