El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna anunciaba anoche que el festival Mediterránea, uno de los que se celebraba en verano en la playa, se marcha. Lo hace, según el comunicado oficial del consistorio, ante "las altas pretensiones económicas y de infraestructuras" de los promotores, que la localidad vallera considera inasumibles.

Este anuncio no supone el adiós del festival, ya que, según ha podido confirmar Levante-EMV, a partir de 2023 se traslada a Gandia. El evento se celebrará en el mes de agosto y no será en la playa, sino en la ciudad, probablemente en la zona del parque Ausiàs March, que es el que acoge los conciertos de la Fira i Festes. Esta decisión tiene como objetivo dinamizar la ciudad también en verano, ya que la playa durante esos meses ya cuenta con una gran afluencia y tal vez no necesita un evento de estas características.

Está previsto que, a lo largo del día de hoy, se anuncie de forma oficial, tanto la ciudad escogida como las primeras confirmaciones de grupos que conformarán el cartel. De hecho, la empresa, en sus redes sociales, ya anunciaba ayer que durante el día de hoy daría a conocer esos nombres, aunque en la publicación no se afirma nada del cambio de ubicación.

El ayuntamiento de Tavernes no ha logrado convencer a la empresa para retenerla, sin embargo, las discretas negociaciones que se han llevado a cabo con la capital de la Safor sí que han dado sus frutos y Gandia se convertirá en 2023 en la sede de este evento musical de pop, rock e indie.

Será, por tanto, el segundo festival musical que acogerá la capital de la Safor, que ha competido con decisión para colgarse esta etiqueta de "Ciudad de Festivales" que durante varios años atesoró el municipio vallero. El primero será también en verano, y también en la ciudad, en este caso el Pirata Beach, que celebrará su quinta edición y ya se anuncia en su página web para los días 13, 14, 15 y 16 de julio. De hecho, ya se han hecho públicas las primeras confirmaciones de grupos y se pueden adquirir las entradas. Así, formaciones como Ska-P, Sidecars, Talco, Mala Rodríguez, Dorian, La Fúmiga o Sidonie actuarán en el escenario del Pirata Beach Festival.