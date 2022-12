El passat dijous 22 de desembre la Parròquia de Santa Maria va acollir el lliurament de premis del XXXIII Certamen de Betlems ciutat d’Oliva 2022 a càrrec de la Junta Central de Germandats Setmana Santa d’Oliva i amb la col·laboració de l’Associació Betlemista d’Oliva i l’Associació de comerciants d’Oliva.

Enguany el XXXIII Certamen de Betlems ha comptat amb tres categories, aparadors comercials i parròquies, domicilis particulars i col·legis, les quals han recollit un total de 29 participants. Des del dia 16 de desembre fins el 20 de desembre el jurat del certamen ha visitat tots els betlems de la ciutat d’Oliva i d’entre tots ells ha escollit ens següents guanyadors:

Premis en la categoria d’Aparadors comercials i Parròquies: Parròquia de Sant Roc. Parròquia de Sant Francesc. Parròquia de Santa Maria. Arpe Òptics. Inma Savall. Món Menut. Pepe Sanchis. Rafael Moda. Roseta Calçats. Sistemes i Colors.

Premis en la categoria de domicili particular: Diploma i tercer premi, dotat amb 50 euros al betlem de Blai i Llum Medina Roig. Diploma i segon premi, dotat amb 75 euros al betlem familiar de Ramón Bailón Castilla. Diploma i primer premi, dotat amb una quantitat de 100 euros, al muntatge de Maite Ferrer.

Premis en la categoria de entitats, associacions i grans muntatges: Tercer premi, pel gran tamany, minuciositat, realisme en les escenes bíbliques, i la seua constància. per a Miguel Serrano. Segon premi, per la seua evolució i superació, harmonia, perspectiva, proporció i constància per al conjunt de Xavi Navarro. Primer premi, per la seua originalitat, gran tamany, escenes bíbliques, estructura i trajectòria per al muntatge de Xavier i Gema Morató.

Yolanda Navarro, cap del departament de Festes, s’ha mostrat molt agraïda amb l’organització del Certamen que un any més, en la seua vint-i-tresena edició, ha aconseguit reunir un nombre destacable de participants. «En aquestes dades tan assenyalades, les associacions d’Oliva, com ara la Junta de Setmana Santa, treballen de valent per oferir a la ciutadania un ventall d’esdeveniments ben diversos promoguent la participació ciutadana i com no, el sentiment de germanor que tan ens caracteritza», ha declarat Navarro. La Regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Oliva patrocina el XXXIII Certamen de Betlems d’Oliva.