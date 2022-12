Quan l’any va acabant i l’hivern s’acosta, les festes de Nadal alcen el teló d’un escenari que pareix la representació d’una obra de fantasia, on la llum i el color pinten unes escenes diverses de les penombres, de la grisor, de cada dia. De tal manera que, potser ingènuament, ens arribarem a preguntar si entre l’allau de lluminàries, hi trobarem la nostra, aquella que pot donar sentit a la nostra vida. La lírica amable de Tagore somniava quan escrivia «Deixeu-me creure que, entre totes les estrelles, n’hi ha una que guia la meua vida a través del desconegut». Però les llums del Nadal escampades per edificis, carrers i places no deixen vore les estrelles.

La superfície o exterioritat del Nadal pot embafar per l’excés de dolçors i dels ben prompte oblidats bons desigs. Si volem arribar al sentit autèntic del Nadal haurem de fer com els experts en prospeccions mineres, que han de fer provatures en molts llocs i obrir pous que poden donar pas o no a l’aparició d’aquell mineral que s’hi buscava amb tant d’esforç. També serà possiblement inútil anar a buscar aquell sentit en el silenci del desert o entre el fred de l’alta muntanya. La festa del Nadal, tal com la societat l’ha muntada, no va a canviar. La lamentació ha de deixar pas a la determinació de l’explorador que s’arrisca a avançar per terrenys desconeguts, sense camins, tot confiant en el seu instint i en la voluntat de descobrir per ell mateix alguna vall meravellosa, un riu cabalós o un bosc verge. Si els troba, el premi serà l’alegria d’haver descobert que ho podia fer, que havia pogut comprovar com era de fort el seu designi d’obrir horitzons als qui algun dia hi arribarien.

D’alguna manera, este designi d’explorar, de buscar, està unit a l’alegria del Nadal, és a dir, a descobrir que el naixement de Jesús, ens reconcilia amb tot allò que és menut, insignificant, que ens resitua en una realitat més extensa, on tot allò que pareixia irrisori, irrellevant, adquirix un valor insospitat i una profunditat extraordinària davant de la superficialitat de la societat de l’espectacle, com un càntic nou, com la melodia insistent que anima l’esperit humà.

Així ho ha mostrat la planta esponerosa de la religiositat popular, amb les seues vivències expressades en les cançons nadalenques perquè la nit de Nadal és nit d’alegria i cal que els pastorets i pastoretes li facen un bon foc al Jesuset que té fred, no d’argelagues sinó de romerets, i el mateix Josep se’n va a la plaça a comprar un ronyonet i així Maria esmorzarà i tindrà bona llet. Vindran dies d’abundància i Maria vorà cantar els pollastres a prop del portal i més encara quan a la casa de la vila van a repartir les coques perquè el xiquet ha nascut en humil portal i el poble celebra la nit de Nadal. Cançons, ara mateix, mig oblidades entre les repastades en anglés transoceànic, ben esmolades del seu realisme original i convenientment asèptiques per a ús dels centres comercials. Inclús la venerable Stille Nacht, heilige Nacht, és a dir, la plàcida nit, la santa nit del naixement de Jesús, haurà de ser refeta en lletres que ni tan sols esmentaran este fet transcendental de la història.

Si volen trobar llaços amb el sentit de l’existència, els hòmens i dones han de transitar cautelosament, sobretot si han tingut l’experiència, a les platges, d’haver-hi deixat les petjades que les ones han esborrat tot seguit i han fet impossible reconéixer el camí de tornada. Si han transitat per la selva multicultural i han deixat unes engrunes de pa per reconéixer el camí, com tants Hansel i Gretel, i que ben prompte la voracitat dels ocells han fet desaparéixer, i comprovar que la senda els ha dut a l’enganyosa casa de les llaminadures on no desitjaven haver arribat i que els ha abocat a perills insospitats. D’altres, amb més sort, s’han fiat del fil d’Ariadna i han eixit sans i estalvis del laberint i de l’escomesa del monstre de milers de cares del nostre temps. I algun dia, potser, trobaran un tresor amagat en un camp, sense haver-lo buscat, i voldran comprar el bancal per fer-se amb la rica troballa.

Les engrunes de pa, les petjades quasi esborrades o els fils de la memòria en forma de cançons nadalenques, tradicions com el cant de la Sibil·la o l’acostumat dinar familiar i les estrenes, encara mostraran que hi ha un tresor amagat en qualsevol camp o en l’erm de la ciutat o en els rostres dels caminants anònims. Al remat, l’encontre amb l’infant nascut en un pessebre, a la perifèria del món i del poder, farà possible aparéixer en les foscors de la història l’estrella que indicarà el camí cap a la vida plena, a la complida esperança dels hòmens i dones en un món més just i fratern. Bon Nadal.