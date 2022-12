La Oficina per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminación y la prevención de los delitos de odio del Centre de Desenvolupant Rural la Safor ha realizado 13 talleres en los institutos de Beniarjó, la Font d'en Carròs, Villalonga, Bellreguard y Xeraco para evitar las discriminaciones que sufren colectivos vulnerables, como son las personas lgtbi, etnia gitana, mujeres, migrantes, racializadas, etc. En total, se ha llegado a 254 jóvenes de la comarca durante el año 2022, según ha informado la entidad a través de un comunicado.

Además, esta oficina ha formado en situaciones de discriminación a personas que las padecen, como son las migrantes. En concreto, se han llevado a cabo cuatro formaciones con 40 participantes en los municipios de Almoines, Beniarjó y Piles. En 2022, como novedad, se han realizado dos charlas sobre esta temática. La primera con Miquel Ramos, periodista, y con Pastora Filigrana (abogada) sobre los discursos del odio. Se hizo presencial en Bellreguard con la asistencia de 150 personas. La segunda conversación se ha realizado con Antonio Méndez Rubio (profesor de teoría de la comunicación) sobre el fascismo de baja intensidad. Ambos encuentros se pueden ver en el canal de Youtube del CDR la Safor. Además, se han llevado a cabo dos campañas para redes sociales. Una sobre buen trato (#bontracte), donde personas conocidas de la comarca explicaron que significa ese término para ellas. La segunda ha sido un "sabías que…" para dar a conocer situaciones cotidianas de discriminación. La Oficina per la Igualtat de Tracte está subvencionada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Diputación de Valencia.