Tavernes de la Valldigna anunciaba la pasada semana la marcha a Gandia del festival Mediterránea. Fue el segundo que se instaló en la playa vallera, en el año 2018, donde además se estrenaba. Este adiós ha supuesto un nuevo golpe para los muchos que, en materia de festivales, el municipio lleva meses recibiendo. Es el fin, de momento, de una etapa en la que Tavernes soñó con ser "Ciudad de Festivales", como así se anunciaba en las ferias de turismo.

De los cuatro de gran formato que llegó a tener programados para el pasado verano, solo se celebraron dos y de estos, uno es, precisamente, el Mediterránea, que ahora emigra. Además, otro de menor tamaño, el Pop al Carrer, también ponía el verano pasado fin a una etapa de 18 años en la costa vallera. Solo resiste el Iboga Summer Festival. Pese a que aún no ha anunciado ni cartel ni fecha, desde el ayuntamiento aseguran que los nuevos gestores mantienen su compromiso de seguir ligados a la ciudad. El Festivern también mantiene su idilio con la localidad, aunque este no tiene lugar en la playa, sino en el pueblo, donde reside desde hace casi 12 años.

Los motivos que han derivado en esta situación son variados pero todos ellos entroncan, probablemente, en el difícil encaje que tienen este tipo de actividades donde la música y la presencia masiva de personas pone a prueba la convivencia tranquila que reclaman muchos. Por eso, una sentencia judicial obligó a cambiar de recinto y esa decisión ha acabado por erosionar la relación de la playa de Tavernes con los festivales.

El primer golpe fue cuando la justicia obligó al consistorio no solo a indemnizar a 27 vecinos con 81.000 euros por las molestias causadas por el ruido, sino también a cesar la actividad que causaba esa situación. Adiós a los festivales en el casco urbano de la playa. Ese proceso judicial se inició cuando se celebraban el Iboga y el Mediterránea, en unos terrenos de la zona norte, entre edificios.

Un grupo de vecinos denunció los problemas que les generaban esas actividades y ganó ante los tribunales. Ese proceso derivó en la búsqueda de un nuevo espacio para la celebración de festivales y la solución la aportó una empresa, concretamente la promotora del Medusa, que no solo alquilaba y adecuaba terrenos en la zona sur del litoral vallero para convertirlos en un "festivalódromo", sino que anunciaba la organización de otro festival, un tercero para el verano, el Octopus, de música electrónica. Corría el año 2020 y la pandemia lo paralizó todo. Al año siguiente, en 2021, las restricciones continuaban y obligaron a suspender estos eventos masivos, con los problemas económicos que ello supuso para las promotoras.

A finales de ese año, sin embargo, arrancó la adecuación de los terrenos, lo que, además, llegaba con una buena noticia, un cuarto festival, el Zevra, dedicado a la música urbana y pop. Pero, con este anuncio llegó un nuevo problema para Tavernes: Un grupo de vecinos, propietarios de casetas en el sector 17 o Marenys, donde se encuentra el espacio, se movilizó ante lo que consideraban un atentado natural, ya que se estaba habilitando el recinto para acoger a miles de personas cerca de las dunas de la playa, que están protegidas ambientalmente, aunque los terrenos se encuentran en una zona calificada como urbanizable. Tras unirse en una plataforma, empezaron a enviar requerimientos y denuncias a la Conselleria de Medio Ambiente y al ayuntamiento, denunciaron e implicaron a entidades ecologistas de toda España, que incluso dieron a esa playa la bandera negra como medida de presión.

Durante la primavera, el Octopus se caía, ya que sus promotores anunciaban falta de viabilidad económica derivada de la pandemia. Sin embargo, seguían en pie el Zevra, el Iboga y el Mediterránea. Tavernes se preparaba para un verano de festivales pero, unos meses antes de celebración del Zevra, la promotora anunciaba un cambio de ubicación y se marchaba a Cullera, al recinto del Medusa. Alegaban la necesidad de un espacio mayor ante el alud de entradas que se estaban vendiendo pero, por otra parte, la presión de la plataforma "Per una Vall Digna" surtió efecto y generó una incertidumbre que hizo que la empresa viera peligrar su celebración a última hora, con todo contratado, a sabiendas que se le estaba escrutando hasta el mínimo detalle por parte de las administraciones y que incluso cabía la posibilidad de que finalmente se impidiera la celebración en el recinto por cuestiones medioambientales.

Otro golpe para la playa de Tavernes, que, para su consuelo, mantuvo el Iboga y el Mediterránea. Estos dos eventos se celebraron finalmente en el nuevo espacio, en el que, según pudo saber este periódico en su momento, tuvieron que superar muchas dificultades en lo que a la instalación de servicios y suministros básicos se refiere.

No salió como se esperaba. Para el Iboga se habían vendido más entradas que nunca en su historia y los miles de asistentes se llevaron una decepción. El recinto mostró sus carencias y eso no pasó desapercibido a los "iboguers", que se quejaron de la falta de baños, que las duchas no funcionaban en primer día o que en la zona de acampada había poca sombra, entre otros aspectos. A todo esto se sumaron las quejas por la distancia entre el recinto y el casco urbano de la playa, lo que dificultaba el desplazamiento. Al acabar el festival, la empresa anunciaba en comunicado que se sentía incapaz de seguir con la organización del Iboga y cedía la gestión a otros promotores.

El Mediterránea, probablemente el festival que más personas de Tavernes acogía por el tipo de música que ofrecía, también se celebró, a priori sin problemas, pero su buena acogida había llamado la atención de varios municipios. Tavernes, en ese sentido, jugaba con desventaja, por el recinto y porque su filosofía siempre había sido la de no invertir directamente en los festivales. En esa competencia fue donde ganó Gandia, cuyas condiciones finalmente han seducido mejor a los promotores para llevar el festival a la capital de la Safor. Por tanto, el hecho de que este tipo de eventos genera impacto turístico también ha creado una modalidad de competencia entre municipios, que optan a acoger.