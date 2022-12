Los amantes de lo ajeno no descansan ni en unas fiestas tan señaladas como la Navidad y aprovechan cualquier oportunidad no solo para apropiarse de lo que no les pertenece, sino también para causar cuantiosos daños económicos. La Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna está investigando el robo del Motor de Bocassa, que da servicio a las tierras de la zona del camino Marenys más próxima al término de Xeraco.

El robo tuvo lugar el pasado día 23, y los ladrones desmontaron por completo el motor de bombeo y se lo llevaron, con lo que ha provocado un problema muy importante a los pocos regantes que todavía usan el método tradicional de "a manta" en la zona. Los agricultores han pedido la colaboración ciudadana para tratar de encontrar alguna pista que pueda llevar al hallazgo del motor robado.