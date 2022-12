La Policía Local y el departamento de Bienestar Animal de Tavernes de la Valldigna han lanzado un llamamiento para tratar de encontrar al dueño de un perro que lleva tres días custodiado en el retén. El problema es que el animal no lleva el chip identificativo y eso dificulta de forma muy importante el hallazgo de su propietario.

Se trata de un bulldog americano de color blanco con manchas negras, pequeño y que, según han explicado desde el departamento de Bienestar Animal "es muy bueno". Desde el ayuntamiento han publicado imágenes en las redes sociales para tratar de llegar hasta su propietario.

La concejala de Bienestar Animal, Mónica Palomares, ha denunciado que, en las últimas semanas se están dando una gran cantidad de casos de animales desparecidos que no llevan el chip. En la mayoría de los casos, los dueños aparecen y, según señala, se les sanciona por el hecho de que el el can no vaya identificado y se les recuerda la obligación de llevar este elemento.

La custodia de los animales en el retén de la Policía Local es el procedimiento habitual cuando son los agentes los que acuden a la llamada para recoger a un animal abandonado en la vía pública. Palomares explica que cuando lleva el chip, inmediatamente los agentes se ponen en contacto con el propietario para devolvérselo, mientras que, en el caso de que no lo lleve, se queda en el retén "durante 24 o 48 horas" con el objetivo de que "si durante ese tiempo aparece el propietario no hay que activar todo el trámite burocrático que se pone en marcha cuando se lo lleva la protectora".

Si transcurrido ese tiempo nadie reclama al animal, son las voluntarias de la entidad las que se hacen cargo de su traslado a las instalaciones que gestionan.

Palomares ha explicado a Levante-EMV que en el retén se han instalado elementos para el cuidado de los animales y explica que "en cada turno tienen las directrices marcadas de que deben comprobar y controlar que haya agua y pienso para los perros que se encuentran en el retén.