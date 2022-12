El Nadal ja està en Gandia i el Teatre Serrano s’ompli d’il·lusió amb l’espectacle de circ «Sotrac». Serà este dimecres, día 28 a les 19 hores amb entrades al preu de 6 euros.

Sotrac, el 26è Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris, proposa al públic una revisió irònica d’alguns problemes actuals per tal de qüestionar certs comportaments individuals i col·lectius. Una reflexió a través d’imatges i situacions sobre com aprofitem el temps, com es gaudix de la vida i com s’encara la mort baix un distanciament social aguditzat per les noves tecnologies.

Musicals, publicitat, proeses físiques, humor absurd i poesia. Amb els cossos i el circ com eines per a conduir les situacions quotidianes cap a llocs imprevisibles.

L’espectacle barreja humor, risc i critica per intentar donar al públic un altre punt de vista de la vida.