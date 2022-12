Casi 600 agricultores de la ciudad de Gandia se han beneficiado de las ayudas que puso en marcha el ayuntamiento el pasado mes de septiembre para paliar el aumento de costes de producción, derivados especialmente del incremento del precio de la luz y de otros productos fitosanitarios. El alcalde, José Manuel Prieto, y la concejala de Agricultura y Pesca, Alícia Izquierdo, han sido los encargados de detallar las cifras de este plan pionero en la Comunitat Valenciana en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el ayuntamiento.

Del total de los 250.000 euros que el ayuntamiento había reservado para invertir en esta ayuda, una parte de 37.500 euros (15%) se ha destinado directamente a las entidades encargadas de gestionar los pozos, mientras que el resto repercutía directamente en los agricultores propietarios de tierras en el término municipal de Gandia.

En ese sentido, el aspecto más importante es que el 70% de esta parte del programa ha beneficiado a pequeños propietarios, es decir, aquellos que cuentan con menos de 12 hanegadas. En total, según detallaban los representantes municipales, el dinero ha llegado a 492 pequeños agricultores, a quienes se ha destinado un total de 148.750 euros. Por su parte, los tenedores más granes, aquellos que disponen de más de 12 hanegadas, han sido 104, los cuales han recibido un total de 63.750 euros.

El ayuntamiento ha recibido un total de 23 solicitudes de pozos (596 propietarios), que incluyen 1.045 parcelas. De media, los pequeños propietarios han recibido algo más de 300 euros, mientras que los grandes han sumado 612 euros. Las ayudas han llegado a una superficie total de 6.717 hanegadas. "Debemos seguir generando actividad y debemos continuar ayudando a las familias y empresas gandienses, para generar nuevas oportunidades y atraer inversiones. Tenemos claro que lo importante en estos momentos es generar crecimiento y poner las condiciones para atraer riqueza e inversiones», señalaba el alcalde de Gandia.

Además de aliviar los costes de producción, este plan tiene como objetivo la reducción del abandono de tierras, algo que ocurre cuando los propietarios no pueden hacer frente al coste que supone tenerla en producción.

El objetivo es que, pasadas las fiestas de Navidad, empiece a hacerse efectivo el pago de las ayudas, que serán gestionadas y distribuidas por las comunidades de regantes y los pozos. Como se explicó en su día, los propietarios no reciben el dinero directamente, sino que se les descuenta de

Prieto aprovechó para realizar un balance de todos los programas de ayudas que ha puesto en marcha la administración local en este ejercicio complicado para recordar que "el Gobierno del Serpis seguirá lanzando tantas ayudas como sean necesarias, siempre pensando en las familias gandienses y liderando la recuperación económica".

Principio de "equidad"

Por su parte, Izquierdo recordaba que las ayudas no se rigen por el principio de igualdad, sino de equidad, "para dar a cada uno lo que realmente necesita" porque "no es lo mismo el coste de producción para los pequeños agricultores". La medida permite ayudar a que no se abandonan cultivos y muchos bancales del término de Gandia, por ese motivo «queremos reconocer el interés, la responsabilidad y el esfuerzo económico de la gente que tiene la tierra en producción y la mantiene viva», indicaba Izquierdo. La concejala también ha destacado que el éxito de estas ayudas es que "no se han realizado desde un despacho y son fruto del consenso, del diálogo y de un intenso trabajo, después de numerosas reuniones con los gerentes o presidentes de los pozos de riego, las comunidades de regantes y los sindicatos agrarios. Hemos querido adaptarnos a todas las realidades y tipologías posibles".