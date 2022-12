Los ayuntamientos de la comarca de la Safor volverán a despedir el año a lo grande. Lo harán después de dos 31 de diciembre en los que las calles, por culpa de la pandemia, solo se llenaron de silencio. No hubo abrazos ni conciertos, no hubo cava, uvas, matasuegras, gritos ni espumillón. Si los hubo, fue en el ámbito privado. Es cierto que el año pasado llegaron a estar programadas, aunque se suspendieron a última hora ante el incremento de los contagios de covid. En 2020 no se llegó ni a plantear.

Aquella etapa ha quedado atrás y los ayuntamientos han querido que la alegría de despedir el año pueda ser compartida, en la calle y con el mayor número de personas posible. Por ese motivo, los más grandes y alguna de los de las localidades de menos habitantes han vuelto a organizar macrofiestas de Nochevieja. En Gandia regresa un clásico: la actuación de la orquesta Montecarlo. Será, como de costumbre, en la plaza del Prado, y la fiesta arrancará a las 23.30 con un espectáculo pirotécnico y las campanadas. Nada más sonar la última y mientras todos los presentes se estén dando los primeros abrazos y besos del 2023, arrancarán los primeros acordes de la que está considerada una de las mejores orquestas de fiesta de España, que además es de la Safor. La programación, en realidad, arrancará unas horas antes. Por la mañana, a las 11.30 de la mañana con las primeras Camapanadas Infantiles, en las que habrá animación, baile y música con la compañía Estranya Teatre. A partir de las 17.30 horas se ha programado un «tardeo» con la actuación de los grupos La Polvarea y Los Ray Band. Otro municipio en el que regresa también la macrofiesta de Nochevieja es Oliva. El ayuntamiento ha preparado una discomóvil para despedir el año con los DJ Josep Mestre y Javi Mengu. En Tavernes de la Valldigna también es año de regresos, en este caso, el del Festivern, que se desarrollará desde hoy y hasta el próximo 31 de diciembre en la carpa habilitada en la zona del Vergeret y con miles de jóvenes acampados. Pero, además, el propio ayuntamiento ha organizado una fiesta en la plaza Major para el 31 de diciembre con campanadas y verbena con la orquesta La Metro. Otras localidades que también han organizado fiestas para Fin de Año son Palma de Gandia. El ayuntamiento de esta localidad ha programado una cena con posterior discomóvil. Llocnou de Sant Jeroni también ha organizado una fiesta de Nochevieja que incluye cena y discomóvil tras las campanadas para alargar la velada, lo mismo que Almoines, que en ediciones anteriores llegó a reunir a más de 250 personas.