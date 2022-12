M entre va acabant l’any, una vegada més oficiem el ritual d’arreplegar papers de tota classe, agendes i notes que han nascut al llarg dels dies i els encabim en carpetes i arxivadors o els deixem estripats a la paperera, com si segellàrem alguna tomba. El regne del passat va estenent les boires que, a poc a poc, aniran esborrant paraules que vam considerar importants i també s’hi farà present la constatació que anem deixant arrere alguns trossos de la pròpia existència.

Els calendaris de l’any són ben diversos. És suficient conéixer els d’algunes altres cultures i religions, com Israel o Xina, per a comprendre que tantes maneres d’interpretar el pas del temps i assenyalar el seu inici i el final responen a unes percepcions culturals i religioses molt diferents, com en el sentit lineal del temps en el pensament hebreu o el circular propi de l’Índia.

La nostra distribució de l’any procedix de Roma, basat en els 12 mesos, de tal manera que inclús la denominació temporal de «calendari» deriva del llatí «calendae», que és la paraula utilitzada, per exemple, per a designar els primers dies de cada mes i així el dia 1 de gener o Cap d’Any era designat «calendis ianuarii», és a dir, les calendes de gener.

La celebració de l’Any Nou va ser molt important en moltes de les antigues cultures. La intensa percepció de viure amb por perquè el món té una constitució precària, de tal manera que el cicle de les collites pareix insegur i no hi ha cap garantia de continuar indefinidament, afavoria una concepció circular del temps i el desig d’un renaixement del món que assegurara el retorn a la seua estabilitat. La nit donarà pas a una nova constitució del món com l’inici d’un altre cicle de vida. La celebració de la festa de Cap d’Any en els nostres ambients té un format que a penes recorda aquella angoixa i seriositat de les cultures i religions antigues, però encara hi ha una remota pervivència de rituals com la nocturnitat, el número dotze dels grans de raïm, l’aclamació en acabar d’entrar en el nou any o els auguris d’una vida nova i diferent, tot contaminat per un creixent consumisme que sovint esborra aquells anhels tan humans d’assegurar un futur estable per al poble.

La mitologia i la seua projecció en la pintura ha representat l’acabament de l’any per un ancià pobrament vestit, amb un rostre desproveït d’amabilitat i acompanyat per símbols sinistres com el rellotge d’arena a punt de buidar-se i la corbella preparada per a segar la vida; mentre el nou any té la figura d’un infant somrient que escampa bons auguris o promeses de felicitat. Una representació que exhibix també el treball del camp propi de cada mes o la referència als dotze signes del Zodíac, entesos com una correspondència entre la situació del Sol respecte de les constel·lacions i els esdeveniments humans, és a dir, amb l’evident aspiració a la seguretat sobre el futur, a la superació del temor a tot allò que encara es desconeix.

Precisament conjurar la por al futur i alhora desitjar una renovació personal també s’ha expressat mitològicament com en la coneguda contalla de la caixa de Pandora que, en ser oberta, va escampar les plagues, malalties i danys, que porten el sofriment a tota la humanitat. Com una compensació, al fons de la caixa, només restà l’esperança a disposició dels hòmens, com una possibilitat de salvació del mal universal. En un nivell més immediat, també se’ns ha donat algun que altre refugi davant la inclemència del temps, com és el recurs de practicar una memòria selectiva que fa oblidar tot allò que podria ser una càrrega negativa i així alleujar el pes de l’existència. En realitat el gran repte que tenim els humans és la tasca de convertir el temps que passa inexorablement i tot ho destruïx en un temps propici per avançar en humanitat, en tot allò que, més enllà de la destrucció, aspira a la permanència, encara que siga amb les cicatrius dels combats soferts al llarg de la vida.

La joia de viure, com un arbre ufanós, té la secreta saba de l’esperança, la més potent força contra les escomeses del temps. Una força tan potent ha sigut capaç d’inventar l’al·legoria que fa de cada any una representació de tota la vida, des del seu naixement fins a la mort, amb totes les estacions de l’existència que van fent camí cap a una plenitud final. De consideracions tan serioses concloem que més que fer projectes, ben prompte oblidats o no complits, cal tornar a refer l’escala de valors, els que construïxen la pròpia vida, a vegades menystinguts, devaluats o aigualits per la rutina, la comoditat o la covardia, és a dir, per la suma de debilitats inherents a la condició humana. Potser és el moment de la renovació, de l’oferta de recomençar l’apassionant joc de l’existència, sempre oberta a l’esperança. Bon Any.