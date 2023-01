L’Ajuntament d’Oliva, a través del departament de Mercats, Comerç i Consum que dirigeix l’alcaldessa Yolanda Balaguer i l’Oficina Municipal d’Informació als Consumidors (OMIC) i en col·laboració amb el departament d’Arxiu Municipal encapçalat per Julio Llorca ha començat a repartir gratuïtament del tradicional calendari per al 2023. Des de hui fins esgotar existències es podrà recollir gratuïtament el calendari de l’OMIC a la seu de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (Plaça Joan Baptista Escrivà, al costat del Mercat Municipal) de 9 h a 13:30 h

En el calendari i gràcies a la col·laboració de particulars i l’Arxiu Municipal, s’inclouen imatges històriques de la ciutat, moltes d’elles publicades en exclusiva. En aquest sentit, el regidor responsable de l’Arxiu Municipal Julio Llorca ha declarat que «la majoria de les fotos que s’inclouen al calendari venen a tindre un centenar d'anys i representen espais, carrers i barris de la nostra ciutat. El que sí que és interessant del calendari d'enguany és que s’incorporen donacions recents de particulars pel que algunes de les fotos no s'havien publicat mai en cap suport».

En la portada del calendari hi trobarem una fotografia datada als anys setanta d’una parada del mercat en l’actual carrer Joan Pellicer. També trobem imatges del Camí de la Mar dels anys vint, el carrer de l’Ermita als anys trenta, Carrer Major als anys vint, a Casa del Marxucal en la dècada dels vint o el carrer de les Moreres en la dècada dels anys vint. Acompanyant a cada fotografia hi trobarem un escrit amb recomanacions per fer un consum responsable, informació sobre els drets bàsics dels consumidors i consumidores, o com salvaguardar la nostra salut i seguretat a l’hora de comprar alguns productes, entre d’altres.

A més a més, també s’inclou el tradicional Saluda de l’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer en el que ha aprofitat per a fer un balanç de l’any que acomiadem i felicitar l’any 2023. «Enguany, per a l’edició del calendari de l’OMIC, des de la Regidoria de Comerç, Mercats i Consum hem volgut reconéixer el valor del patrimoni d’Oliva. Un patrimoni que va més enllà dels grans edificis i monuments, dels quals ens sentim profundament orgullosos i orgulloses. Parlem d’un capital paisatgístic, gastronòmic, mediambiental, històric i cultural extraordinari que defineix l’essència del poble d’Oliva», ha declarat Balaguer.

En el mateix escrit, l’alcaldessa ha volgut agrair la contribució de tot el teixit associatiu d’Oliva, pel seu treball incansable i desinteressat, i destacar el paper que juga el comerç local de la ciutat i el compromís econòmic de les indústries que han fixat a Oliva la seua seu. «Per a aquest pròxim 2023, els meus desitjos d’èxit i prosperitat vagen dirigits a tots els veïns i veïnes d’Oliva, per un poble viu i orgullós de les seues arrels, que es mostre obert i plural, i que per damunt de tot, que cuide del seu veïnat» conclou Balaguer en el seu saluda.

En el calendari també es pot trobar informació complementària d’interés per a la ciutadania com ara d’assegurances de vida lligades a la hipoteca, sobre estalvi energètic o telèfons actualitzats d’interés general.