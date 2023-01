La setzena edició del Festivern ha tornat a omplir de música i bon ambient els carrers de Tavernes durant els últims dies de l’any 2022 després de dos anys sense poder celebrar-se degut a la pandèmia.

Milers de joves festiverners i festiverneres han gaudit dels nombrosos concerts de grups de nivell com La Fúmiga, Auxili, Els Catarres, Boikot, Smoking Souls, Buhos, El Diluvi, Xavi Sarrià o Dj Plan B.

Enguany, a tots estos grans artistes s’ha sumat la destacada presència de grups i músics de Tavernes, amb el concert de benvinguda per part dels grups vallers Metall i So i La Fístula Vallkànica, les actuacions de les xarangues Xe Kin Ampastre i Això ho pague jo, i la música itinerant de la batucada Vall-tu-kà acompanyant els assistents pels carrers del municipi fins a la carpa de concerts.

A més de la música, amb el Festivern també han tornat, amb una magnífica participació, el tradicional concurs de paelles, el correbars amb La Trocamba Matanusca i les competicions esportives de bàsquet i futbet al poliesportiu municipal. En esta edició es va col·locar un punt violeta a càrrec de la Regidoria d’Igualtat i l’Associació Alanna en el concert de benvinguda a la plaça Major.

El regidor de Festivals, Josep Llàcer, ha destacat que "el Festivern ha tornat a Tavernes amb una excel·lent organització i sense cap incident ressenyable. Els festivals d’esta magnitud no serien possibles sense el gran treball dels tècnics i operaris de l'Ajuntament, les Brigades Municipal i Agrària, la Policia Local, Protecció Civil, Guàrdia Civil, el personal del servei de neteja i el personal sanitari del Centre de Salut".

"Els milers i milers de joves que cada any elegeixen Tavernes per a passar els últims dies de l’any se’n van amb una empremta molt positiva de Tavernes per l’amabilitat i gran acollida del nostre poble, i deixant un impacte molt positiu en el xicotet comerç valler, l’hostaleria i la restauració", ha finalitzat.