Les deseo un venturoso año a todos menos a unos/as cuantos/as que no mencionaré. Acabamos de comenzar el año electoral de 2023. Hoy, víspera de la Epifanía, junto a la magia de los regalos llegamos al final del período festivo y con ello la vuelta a las rutinas, pero no para los políticos porque hay elecciones locales y autonómicas en mayo.

Hablando con un amigo tomando un café llegamos a la conclusión de que la primera cita parece lejana en el tiempo pues son cinco meses, pero de eso nada, verán por qué.

Los meses de enero y febrero parece que tengan más días de los que figuran en el calendario, ya que no tienen festivos intercalados que acortan su duración laboral, pero con la llegada de marzo y las fallas ya es otra cosa. La semana fallera diluirá el ímpetu político, la gente no estará para historias, aunque los políticos hablarán hasta con las figuras de cartón-piedra, a la caza del voto perdido. Luego vendrá abril, la Semana Santa cae alta este año, arranca con el Domingo de Ramos el día 2, y la semana de Pasión del 2 al 9; lunes de Pascua el 10 y el de San Vicente el 17, con lo cual ese mes tendrá 19 días de normalidad.

Ya estamos en mayo, que comienza con el festivo del Día del Trabajo y la campaña electoral de las municipales y autonómicas entre el 15 y el 26. El 28 a votar. Por lo tanto hay que restar 30 días entre enero y mayo que son inhábiles políticamente.

Los tres primeros meses del año son agobiantes para los políticos. Unos preguntan: ¿Qué hay de lo mío? Otros esperan una llamada que les confirme o no su inclusión en las listas. En caso afirmativo, ¿en qué número voy? Al cabeza de lista le corresponde elegir o despedir a quienes van a formar parte de su candidatura. Será entre este mes y el siguiente cuando conozcamos a los componentes de las listas y candidatos a la alcaldía de Gandia. Los partidos esperan que todos, candidatos o no, trabajen en cuerpo y alma por la causa, cuestión difícil si a una persona la relevan. Los defenestrados fuerzan la sonrisa intentando evitar que se les note su frustración y recurriendo a «yo estoy al servicio de lo que mande el partido». ¡Y una gaita! Y más cuando dejarán de percibir un salario. Si no tienen otra cosa pinta mal, por ello esperan que los resultados empeoren respecto a su elección para esbozar una sonrisa de satisfacción que les devuelva el ánimo.

Es uno de los servilismos de la política. El mismo día del nombramiento, por la cara de atrás del pergamino, está escrito el cese, sin fecha pero sí con la aceptación de quien es elegido/a. Si alguno/a piensa que es para siempre será peor el día que le entreguen el finiquito. Aunque existe una escasa estirpe de políticos que saben medrar, tienen habilidad para colocarse siempre al lado del bando ganador y se crean una orla de «imprescindible-experto-partidista» que alcanza la rara condición de «super-aparatista-superviviente», lo cual lleva aparejada la eternización en el cargo y una condición de indestructible que nadie se atreve a cuestionar. Yo me precio de conocer a alguno. El resto hacen buenos los versos de Santa Teresa de Jesús, «Vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero que muero porque no muero», pues se encuentran a la espera de destino. Cuando alguien forma parte de los elegidos todo son abrazos y felicitaciones pero esos mismos, sus compañeros más cercanos de partido, serán quienes le despedirán con abrazos pero puñal en mano para clavar en la espalda y su más sentido pésame para acto seguido correr a elogiar al nuevo/a electo/a.

Así de cutre, zafia y falsa es la política en los partidos: usar y tirar, obsolescencia partidista. Pero no es más que un reflejo de la eterna condición humana, desde la aparición de los neandertales extinguidos a manos de los homo-sapiens.