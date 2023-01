La salutació a l’Any Nou de les campanes al vol, més enllà d’un ritual acostumat, evoca la potent sonoritat dels nobles bronzes dels nostres campanars. La festa, amb les campanes, és solemne com la música d’orgue i alhora més íntima perquè desperta els primers sons que es recorden de la infància, com un anunci de novetat i alegria. Torna a ressonar la campana de l’ermita, humil entre els aires de la muntanya, com un càntic a la naturalesa que desperta amb la llum del dia i amb l’alegria que escampa el volteig rítmic des de l’espadanya. A la ciutat, com amagada entre els alts edificis, les campanes de la Seu també escampen els tocs que acullen l’estrena d’un any, ple d’esperances.

El misteri de les campanes, de com la germanor de coure i estany fan possible l’aliança meravellosa d’una música nova, ha tingut en la literatura una acollida fervent, com la del fill que torna a la casa dels pares i sap que hi retrobarà amor i festa. Possiblement ha sigut Friedrich Schiller, per la seua Cançó de la campana, el poeta que amb més gosadia ha explorat el misteri de les campanes des de com és la seua fossa, el treball comunitari que la modela, la prova del so, el bateig i el primer instant de volteig. El poeta, sacsejat pels anys revolucionaris de finals del segle XVIII, va voler que aquella lírica campana fora batejada amb el nom de Concòrdia, com un programa universal semblant a la seua Oda a l’alegria que Beethoven immortalitzà en la Novena Simfonia, ara ja convertit en l’himne europeu.

Amb una sensibilitat ben distinta, quan ja tot el món volia presumir de romàntic, per a Giacomo Leopardi les campanes que anunciaven que la festa s’acostava, tan sols farien constatar que a l’endemà tot seria tristesa i tedi, i per això mateix recomanava gaudir del fugisser dia que encara estava ple d’esperança i alegria, perquè «tot passa sense quasi deixar un senyal permanent». En contrast amb una tristesa tan profunda, altres, com Paul Éluard, en temps d’opressió, volien escriure la prohibida «llibertat» en els quaderns escolars i en tots els llocs possibles, inclús «en campanes de colors», com una llum feta música que entrara en la profunditat de tots els cors i animara a la resistència. Campanes del sentiment i del compromís social, sempre a punt per donar raons a l’esperança.

Els tocs de les campanes, tan diversos com la canviant naturalesa, també ha seduït molts poetes a identificar els seus estat d’ànim o els esdeveniments viscuts amb cada estudiada modalitat del so difós per la campana. Els moments d’alegria i exultació s’adiuen admirablement amb el vol festiu de les campanes, mentre els tocs espaiats marquen la tristesa de l’adéu definitiu, o aquells que, en els dies nostàlgics, ja no deixaven escoltar la campaneta que anunciava l’hora d’anar a escola i que ara, en la tardor de la vida, tornen a evocar i refer els amables records de la infància, quan totes les campanes semblaven de vidre i cantaven melodies màgiques en els espais de la fantasia.

Només un poeta, com el nostre Joan Climent, podia donar vida a un gran llibre que, amb les pàgines al vol, saludara l’arribada del tercer mil·lenni de la nostra història en l’emblemàtic any 2000. Aquelles Campanes fi de segle van convocar escriptors, artistes plàstics, músics i fotògrafs, per viatjar pels campanars de la Safor i alçar un mapa ideal de torres i campanes, com uns eficaços parallamps de les escomeses del temps i de la història. Els anys li han donat la raó al poeta desaparegut unes hores abans del Cap d’Any de 2005, mentre avançava el segle que havia congriat tantes il·lusions i tants dies clars d’esperança, ben prompte ennuvolats per tempestes que ningú desitjava ni imaginava. Aquella obra, tan rica d’art i literatura, ara és ja un àlbum familiar que evoca els rostres estimats de cada poble, com un secret que a poc a poc va descobrint el que s’havia amagat entre les pedres i les campanes d’altres temps i que encara invita a sentir l’abraçada de la terra nadiua.

No sabem com serà l’any tot just encetat ni tampoc sabem quines campanes escoltarem en rompre el dia o al crepuscle. Sí que seguirem atentament el pas de les fulles del calendari, com un despullament dels arbres a la tardor o a l’hivern, però també hi trobarem dies que caldrà marcar amb algun color intens o suau, com un subratllat de quadern escolar, que anirà deixant el seu pes en l’esperit, com una càrrega que potser siga massa pesant o només siga una lleu ploma d’au. Siga el que siga, sempre ens animaran els bons auguris dels versos finals del poema de Schiller, quan desitjava que la campana «siga joia de la vila, / que el primer toc siga de pau».