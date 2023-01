Lo más leído por los gandienses en 2022

La vida de una mujer entre dos pandemias, la de la llamada «gripe española» de 1920 hasta la del coronavirus, en 2020, y un libro de autoayuda sobre cómo superar la ansiedad fueron los libros más prestados en la red de Bibliotecas de Gandia durante el año 2022.

«Violeta», de la peruana Isabel Allende (Plaza & Janés, 2022) lidera el «top ten» de los libros más demandados en ficción, y el ensayo «Sin miedo: el método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional», de Rafael Santandreu, (Grijalbo, 2021), lo hace en la lista de no ficción. Por tanto, una lectura que podría hacerse de estos datos es que la epidemia de covid y la salud mental siguen marcando las vidas de los gandienses. La lista de no ficción está jalonada de libros de autoayuda. En la sección infantil llama la atención que hay cinco títulos en valenciano entre los diez primeros, y entre los chavales de 12 años o más predomina el gusto por la cultura nipona y el cómic, con la ilustradora Gale Galligan como referente.

Diferenciando por lenguas, el libro más solicitado en valenciano fue una novela juvenil, «Atrapa’n 22», de Dav Pilkey. Entran después «Coques valencianes», de Chelo Peiró, y «Una carta», de Irene Verdú, que también están en otros podios, vuelve a colarse otro relato juvenil, «El dia dels influencers vivents», de Loopy Teller Studio (Bromera, 2021), que reflexiona sobre el uso de las redes sociales, y hay que esperar hasta la quinta y sexta posición para encontrarse, respectivamente, con «Noruega», de Rafa Lahuerta (Llibres de la Drassana, 2021), y «El carrer de baix», de Vicent Flor (Ed. 62, 2022). En castellano la primera posición es para la citada «Violeta», de Allende.

La red de Bibliotecas de Gandia tramitó 99.081 préstamos en 2022 y dispone de 150.933 fondos. En cuanto a número de socios es el mayor club de la ciudad; la red tiene 55.049 lectores, de los cuales 27.210 lo son de la Biblioteca Central.

Elísabet Benavent lidera la Sección Local

La gran «triunfadora» de la Sección Local en 2022 fue Elísabet Benavent. La escritora gandiense tiene nada menos que cuatro títulos entre los diez libros más prestados en este apartado, que está formado por obras referidas a la comarca de la Safor o cuyos autores hayan nacido en la comarca.

Conocida en sus redes sociales como Beta Coqueta, Benavent, de 38 años, es todo un fenómeno en el género de la novela romántica. El primer puesto es para su obra «Todas esas cosas que te diré mañana», publicada en 2022, el segundo para «Un cuento perfecto» (2020), el cuarto lugar lo ocupa «Persiguiendo a Silvia» (2014) y en la décima posición «Alguien como yo» (2015), todas ellas editadas por Suma de Letras.

Al margen de Benavent siguen en cabeza dos clásicos; en tercer lugar el «Herbari mengívol» de Antoni Orengo, editado por Tívoli en 2016, y en quinta posición el recetario «Coques valencianes» de Chelo Peiró. En sexto lugar despierta mucho interés el ensayo «Arquitectura i modernitat a Gandia», de Alberto Peñín (Tívoli, 2015). Le siguen «La II República a Gandia: 1931-1936», de Antonio Calzado y Lluís Sevilla (CEIC Alfons el Vell, 2000), en octavo lugar el poemario «Llum de cançó», de Miquel Àngel Llauger (Edicions 62, 2022), y la novena plaza es para «Els Borja: família i mite» de Joan Francesc Mira, publicado por Bromera hace 22 años.

Los más prestados en ficción

1. «Violeta», de Isabel Allende (Plaza & Janés, 2022).

2. «El Libro Negro de las Horas», de Eva García Sáenz de Urturi (Planeta, 2022).

3. «Últimos días en Berlín», de Paloma Sánchez Garnica (Planeta, 2021).

4. «De ninguna parte», de Julia Navarro (Plaza & Janés, 2021).

5. «La Bestia: Madrid, 1834», de Carmen Mola (Planeta, 2021).

6. «Las otras niñas», de Santiago Díaz (Penguin Ramdom House, 2022).

7. «Las formas del querer», de Inés Martín Rodrigo (Destino, 2022).

8. «Nunca», de Ken Follet (Plaza & Janés, 2021).

9. «El mentalista», de Camilla Läckberg (Planeta, 2022).

10. «Aquitania», de Eva García Sáenz de Urturi (Planeta, 2020).

Los más prestados en no ficción

1. «Sin miedo: el método comprobado para superar la ansiedad», de R. Santandreu (Grijalbo, 2021).

2. «Encuentra tu persona vitamina», de Marian Rojas Estapé (Espasa, 2021).

3. «Ahora yo», de Mario Alonso (Plataforma, 2011).

4. «El arte de no amargarse la vida», de R. Santandreu (Grijalbo, 2019).

5. «No tengas miedo a nada», de Curro Cañete (Planeta, 2022).

6. «El poder de confiar en ti», de C. Cañete (Planeta, 2019).

7. «Cómo hacer que te pasen cosas buenas», de Estapé (Espasa, 2022).

8. «Estaba preparado para todo menos para ti», de Albert Espinosa (Grijalbo, 2021).

9. «El arte de respirar», de D. Penman (Paidós, 2017).

10. «Padre rico, padre pobre», de Robert T. Kiyosaki (Debolsillo, 2020).

Los más prestados en literatura infantil

1. « «Una carta», de Irene Verdú (Bromera, 2022).

2. «Bon Nadal!», de Margarita del Mazo (Jaguar, 2021).

3. «La cola del dragón», de Mireia Canals (Salvatella, 2011).

4. «La colla dels 11», de Rocío Bonilla (Bromera, 2022).

5. «Monstruo azul», de Olga de Dios (Apila, 2020).

6. «Por una mosca de nada», de Gracia Iglesias (Canica Books, 2018).

7. «Ferran Ferralla i el botó de les emocions», de Irene Verdú y Maria Martínez (Tramuntana, 2021).

8. «El zoo de las letras», de B. Doumerc (Bruño, 2018).

9. «La meravellosa i horripilant casa de la iaia», de Meritxell Martí (Combel, 2021).

10. «La extraña visita», de Gracia Iglesias (Libre Albedrío, 2021).

Los más prestados en literatura juvenil

1. «Guardianes de la noche», de Koyoharu Gotouge (Norma, 2021).

2. «Tokyo Ghoul», de Sui Ishida (Norma, 2015).

3. «The promised neverland», de Kaiu Shirai (Norma, 2018).

4. «Los compas perdidos en el espacio», de Mikecrack, El Trollino, (Martínez Roca, 2021).

5. «El crush de Stacey», de G. Galligan (Maeva Young, 2022).

6. «Los compas y la entidad.exe», de Mikecrack, El Trollino, Timba Vk (Martínez Roca, 2021).

7. «Fullmetal alchemist», de H. Arakawa (Norma).

8. «Julia y los niños imposibles», de G. Galligan (Maeva Young, 2020).

9. «Pokémon súper extra delux», (Montena, 2021).

10. «El club de las canguro», de Galligan (M. Young, 2021).

Los CD más prestados

1. «Una historia del pop y el rock en España», (RTVE Música, 2006).

2. «Dirty deeds done dirt cheap», de AC/DC (Sony Music Entertainment, 2003).

3. «Queen Rock Montreal», de Queen (Emi Records, 2007).

4. «The Wall», de Pink Floyd (EMI, 1994).

5. «The complete Verve studio master takes», de Billie Holiday (UnivVerve Music, 2005).

6. «Whitney: The greatest hits», de Whitney Houston (BMG Ariola, 2000).

7. «OBK: nuevas versiones singles 1991-2011», de OBK (Warner Music Spain, 2011).

8. «Los 100 mayores éxitos de los 80», de (Sony Music, 1998).

9. «Privilege Ibiza», (Vale Music, 2000).

10. «The very best of Michael Nyman», (Virgin Records, 2001).

Las series más vistas

1. «Patria: todos somos parte de esta historia», de Aitor Gabilondo (Warner Bros, 2020).

2. «Hierro», de Jorge Coira Nieto (Divisa Home Video, 2021).

3. «30 monedas», de Álex de la Iglesia (Warner Bros, 2022).

4. «Dime quién soy», de Eduard Cortés (Divisa, 2021).

5. «La innegable verdad», de Derek Cianfrance (HBO, 2021).

6. «The Unit: Temporada 1», de David Mamet (Twentieth Century Fox, 2007).

7. «Inés del alma mía», de Nicolás Acuña (Divisa Home Vídeo, 2020).

8. «The Young Pope», de Paolo Sorrentino (Divisa, 2017).

9. «Narcos: Temporada 1», de Chris Brancato (Savor, 2016).

10. «The crown: Temporada 1», de Peter Morgan (Sony, 2017).