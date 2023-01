El CE la Font d’en Carròs ha estrenado el nuevo año con una derrota ante la UD Castellonense por 0-2 en el partido del pasado domingo en el Municipal de La Plans, correspondiente a la 17ª jornada de liga en el grupo tercero de la regional preferente.

El equipo visitante se adelantaría en el marcador a los 12 minutos, tras un contragolpe que pilló descolocada a la zaga local. El CE la Font se quejó y con razón de la actuación arbitral, sobre todo en una jugada en el minuto 44 con un derribo muy claro a Vicente Llácer dentro del área tras una patada, que el colegiado no quiso señalizar. Esta acción podría haber supuesto la segunda amarilla del jugador visitante y penalti a favor de los hombres de Alberto Gregori.

Tras el paso por los vestuarios, el CE la Font jugó con más corazón que cabeza en busca de la igualada, mientras que el Castellonense se estrellaba una y otra vez con las grandes actuaciones del guardameta Gaby, que hizo cuatro paradas de mérito durante los segundos 45 minutos.

Cuando el CE la Font ya estaba completamente volcado en conseguir el empate, el Castellonense sentenciaría en un contragolpe en el minuto 92.

El cuadro fontero jugó muy mermado porque, además de Eric, que se encontraba sancionado, caía de la convocatoria su capitán Marc Fuster, que se lesionó en el último entrenamiento previo del encuentro. Además, Percha no había podido entrenar durante toda la semana por enfermedady, encima, en el minuto 41 de partido se lesionaba el guardameta Toni Peiro, que fue sustituido por Gaby Rodríguez.

El técnico local cometaba al final que "sabíamos del potencial del Castellonense, pero el equipo ha estado entrenando muy bien y hemos luchado hasta el final. No hemos tenido premio, pero creo que ha habido decisiones arbitrales que han sido decisivas. Hay una acción clarísima de penalti y expulsión que nos hubiera podido dar el empate y el Castellonense actuar con un jugador menos toda la segunda parte. El árbitro no lo ha querido ver, no lo ha querido pitar y, aunque hemos peleado hasta el final, no ha podido ser".