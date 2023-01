Sembla increïble que, en els temps de la gestió responsable i les polítiques alineades amb la sostenibilitat, s’hagen d’escriure de nou articles a premsa amb títols que ens retrotrauen a èpoques obscures que crèiem totalment superades. La història es repeteix: un dels espais naturals de Gandia torna a estar amenaçat per un projecte megalòman suportat pel mite de la desestacionalització del turisme i la dinamització de l’activitat econòmica. Curiosament, i a grans trets, arguments que ja hem sentit alguna que altra vegada, ja que són, amb alguns matisos sense cap rellevància, els mateixos que fonamentaven la urbanització de la platja de l’Auir, el conte dels inversors nord-americans que estaven interessats en construir un parc aquàtic per «revaloritzar» la ciutat i el famós camp de golf que l’exalcalde Torró volia construir al si de la marjal. De nou, els nostres espais naturals no solament han d’enfrontar-se al canvi climàtic per sobreviure, sinó també a un ajuntament que hauria de basar la seua acció política en protegir la biodiversitat, preservar el seu valor paisatgístic i promocionar l’activitat productiva.

Per si encara no sabeu del que parle, exposaré breument de què tracta aquesta nova amenaça. El passat 21 de desembre de 2022, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat va aprovar la Declaració d’Interès Comunitari (DIC) per iniciar la construcció d’un glamping (càmping de luxe) de quasi 190.000 metres quadrats amb una capacitat per allotjar fins vora 2.600 persones. Per a que es feu una idea de la magnitud del projecte, això suposa que el glamping i les seues instal·lacions (entre elles un parc aquàtic, segons la informació publicada els darrers dies), ocuparan una superfície equivalent a set vegades el parc de Sant Pere o 5,5 vegades el parc del Clot de la Mota i, en quant a població, serà com si clavares a tot el poble de Piles, Miramar o Almoines a viure molt prop de l’Alqueria del Duc. Tot això es pretén construir, cal recordar, en un espai declarat com a Lloc d’Importància Comunitària i com a Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA), i en un espai que forma part de la Zona d’Especial Protecció pel seu incalculable valor natural, amb sèquies que actuen com a corredors biològics per a espècies autòctones o ullals que serveixen de repòs a les aus en el seu procés migratori, entre altres. Si ens fixem bé no hi ha gairebé cap diferència pel que fa a l’impacte mediambiental i econòmic amb el projecte de camp de golf que el govern del Partit Popular va presentar en 2012. És més, sembla ser que el PSPV de Gandia s’ha decidit a redoblar l’aposta. Amb l’escassa informació que tenim podem extreure, almenys, tres senzilles conclusions sense entrar, de moment, en possibles efectes indirectes. La primera d’elles és que el glamping ocuparà una extensió de 18.000 metres quadrats més a la del camp de golf, per tant, l’impacte sobre el territori i sobre el paisatge serà major. La segona d’elles és que, mentre que amb el camp de golf la gestió es va definir com a públic-privada, ara es preveu una concessió de 30 anys a una empresa de la família Koplowitz, coneguda per llaurar-se gran part de la seua fortuna treballant per al règim franquista i especulant amb la construcció d’habitatges amb el restabliment de la democràcia. En poques paraules, es pretén hipotecar part del futur ambiental de la ciutat i privatitzar un espai públic per al gaudi de les persones que puguen pagar-se l’estada, tot per al benefici d’una família que ben poc li fan falta els diners. I en tercer lloc, si bé és cert que la inversió per al camp de golf era pública i la del glamping serà privada, no s’han fet públics els costos externs que comportarà la construcció d’aquest càmping de luxe en quant a equipaments, serveis o gestió de residus, que inevitablement aniran en detriment d’altres inversions necessàries per Gandia, entre les quals es troba la conservació i manteniment dels espais naturals. Res té una despesa zero per a l’erari públic de la ciutat. Respecte als arguments principals que la part socialista del govern de la ciutat ha esgrimit per fer-nos creure que és una bona jugada faré només un parell d’apreciacions. Recorde que a la campanya electoral per a les eleccions municipals de 2019, el PSPV feia palesa la necessitat de tombar la balança cap a la reindustrialització de la ciutat en contra d’una economia massa depenent del sector serveis. Després de quatre anys, i sense cap canvi substancial en l’estructura econòmica, aquest anunci arriba com una fugida cap endavant provocada per la manca d’alternativa al treball precari que actualment ofereix l’hostaleria i el turisme a Gandia. A més, és del tot sorprenent el canvi radical de postura d’aquells que per allà el 2012 assistien a les tertúlies locals posant el crit al cel per l’elevat impacte negatiu que el camp de golf provocaria sobre «un dels espais naturals més importants de la ciutat».

¿Què hi ha de diferent ara? I, reproduint les mateixes preguntes que feien els socialistes al Govern del Partit Popular del moment, ¿quins interessos existeixen per a que el glamping vaja en un espai natural i no en una altra zona? ¿Per què no es promocionen més els tres càmpings consolidats que existeixen a la ciutat?

Quan pensàvem que no serien necessaris més «Salvem», ens han tornat a donar els motius per a organitzar-nos. De nou, Salvem la marjal.