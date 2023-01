El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que si su partido gobierna en Gandia tras las elecciones municipales del próximo mayo pondrá en marcha "las inversiones estratégicas que Gandia y la comarca de la Safor necesitan frente a las mentiras y el abandono del Consell de Ximo Puig". Así lo ha manifestado Carlos Mazón tras su visita a la empresa Vicky Foods, junto al candidato del PP a la alcaldía de Gandia, Juan Carlos Moragues.

Mazón ha criticado que Puig "no ha cumplido con ninguno de los compromisos adquiridos con Gandia: No ha terminado la CV-60, el Grau no tiene atención sanitaria 24 horas y tampoco llegan los fondos europeos para inversiones estratégicas".

El presidente del Pp valenciano ha destacado "la importancia del tejido empresarial e industrial de la Comunitat Valenciana" y ha afirmado que las empresas son "las mejores embajadoras de la Comunitat, porque representan calidad y credibilidad y modernidad".

"Por esta razón es muy importante que desde el Consell se apoye con medidas efectivas a todas nuestras empresas, pymes y autónomos para ayudarles a superar la actual crisis derivada del alza de los costes de producción", ha considerado.

Asimismo, ha añadido que en un momento "tan complicado como el que estamos viviendo" es importante "ayudar a las empresas y a las familias de la Comunitat Valenciana bajando los impuestos".

Carlos Mazón ha destacado la importancia de Gandia para el desarrollo y la consolidación económica de la provincia de Valencia y de la Comunitat y ha afirmado que el president de la Generalitat "debe dejar de mentir a Gandia, y acabar de una vez las obras de la CV-60 que están durmiendo el sueño de los justos, garantizar la atención sanitaria 24 horas en el Grau y construir el centro de mayores".

Ha denunciado que el Ayuntamiento de la capital de la Safor "está cambiando derechos por despachos, ya que prefieren tener un mejor despacho que un Punto de Encuentro Familiar".

Frente a ello, Mazón se ha comprometido a "defender y reivindicar lo que necesita Gandia y evitar el abandono que sufre desde hace ocho años". "Por eso nos comprometemos a poner en marcha el Tranvía Gandia-Dénia y hacerlo compatible con el Tren de la Costa", ha asegurado.

"La alternativa es el PP, tanto para Gandia como para la Comunitat Valenciana", ha manifestado, y ha concluido que "tiene que llegar el momento de trabajar y de cumplir los compromisos".