La Universitat Popular de Gandia (UPG) obri el procés de matriculació per al segon quadrimestre del curs 2022-2023, que es desenvoluparà del 20 de febrer al 2 de juny. Com és habitual en aquest centre públic, primer s’iniciarà un procés d’inscripció que tindrà lloc del 16 al 26 de gener en la seu de la UPG, a la plaça Loreto, o a través de la web upg.gandia.org.

Una vegada finalitzat aquest període i, en cas que les inscripcions superen l’oferta de les places per als cursos i tallers, s’efectuarà un sorteig públic que determinarà l’ordre de matriculació de les persones inscrites. El sorteig tindrà lloc el divendres 27 de gener i el període de matrícula s’obrirà del 30 de gener al 10 de febrer.

Per a aquest segon període lectiu s’han programat un total de 29 cursos quadrimestrals i 5 tallers de 10 i 20 hores, dos tallers més que el primer quadrimestre. Cal destacar que el taller de Telèfon Mòbil, que està previst realitzar-se el pròxim mes de maig, es realitzarà també de manera extraordinària del 16 de gener al 9 de febrer, donada la bona acceptació que ha tingut aquest mateix taller realitzat el primer quadrimestre i la gran demanda que ha suscitat de cara al segon quadrimestre.

També repetiran el segon quadrimestre els tallers de Pintura, Collage i Transferències i el Taller d’Edició de Fotografia Digital a causa de la demanda del seu alumnat i per tal que puguen aprofundir en els coneixements adquirits als llarg del primer quadrimestre.

Igualment es reprendrà el curs de Balls de Saló, que s’ha recuperat el primer quadrimestre del present curs després d’haver sigut ajornat els dos anteriors cursos a causa de la pandèmia i que ha resultat un èxit de participació, amb més de 90 persones inscrites.

Com a novetat, cal destacar també que s’implementaran dos tallers de 10 hores: Alimentació i Salut i Cosmètica Natural, temàtiques presents en el moment actual a la societat i que han despertat interès entre l’alumnat de la UPG. Aquestos nous tallers es desenvoluparan en les instal·lacions de la UPG i tindran lloc en els mesos de març i maig, respectivament.

Pel que fa als cursos quadrimestrals, tindran continuïtat els 29 cursos impartits ja en el primer quadrimestre i que ja suposen un augment de les places respecte del curs anterior, amb un grup més de Ceràmica Bàsica (en total hi ha tres grups) i els cursos de benestar emocional i gestió telemàtica, xarxes socials i videoconferències, temàtiques van nàixer arran de la pandèmia i el replantejament del dia a dia que va suposar per a totes les persones.

Diferents seus per a les classes

Gran part dels cursos de la UPG es desenvoluparan en la seu ubicada a la plaça Loreto, 4 i, com és habitual, es faran servir també altres instal·lacions de diferents centres socials dels districtes de la ciutat amb la intenció d’obrir la universitat a la resta de barris de Gandia al temps que es busquen les infraestructures més adequades per a desenvolupar amb major qualitat les diferents temàtiques que s’imparteixen. Així, en aquest segon quadrimestre s’utilitzaran diferents aules als Centres Socials de Beniopa, Raval, Benipeixcar, Santa Anna, Joan Climent a la Plaça El·líptica-República Argentina i també a les Escoles Pies i a l’edifici Tossal de la Universitat de València-Centre de Gandia.

A més a més, al llarg del mes de gener es publicaran les eixides culturals i pel patrimoni natural que organitza cada quadrimestre la UPG i que estan obertes a qualsevol persona interessada en assistir els caps de setmana. Tota la informació actualitzada es pot consultar al blog de la upg: universitatpopulargandia.blogspot.com

Per al regidor de Cultura, Nahuel González, «resulta una satisfacció observar com els cursos de la UPG superen cada quadrimestre les nostres expectatives demostrant que es tracta d’una entitat viva per a la nostra ciutat, capaç d’aglutinar un alumnat divers i fidel al temps que es planteja cada curs una renovació de matèries que d’alguna manera son un reflex de la demanda social, com és el cas dels nous tallers sobre alimentació saludable i cosmètica natural, que esperem que tinguen una bona acceptació i, en eixe cas, el proper curs acadèmic ens plantejarem oferir-los de manera continuada com un curs més de la universitat».

González conclou que «des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament hem incrementat el pressupost anual destinat a la UPG perquè pensem que tant els cursos, tallers com la resta d’activitats que es plantegen al llarg de l’any ofereixen alternatives d’oci saludables, que fomenten la cohesió social i la formació continuada i de qualitat per a totes les persones de qualsevol edat i formació inicial».