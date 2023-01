El Teatre Serrano de Gandia enceta la programació del primer trimestre de 2023. Així, des del divendres, 13 de gener, fins al 31 de març, s’oferirà una oferta que abastarà tota mena de públic i gustos. Teatre, musicals i dansa, moltes de les obres des d’una perspectiva continuista en l’aposta de produccions valencianes. Les entrades es poden comprar a la Casa de Cultura i a www.instanticket.es.

«És també una programació arriscada per la primera obra que presentarem. És transgressora i no és per a tots els públics. Qüestiona les relacions socials de la joventut; busca provocar i estic segur que a Gandia, que és una ciutat moderna, agradarà i omplirà el Teatre Serrano», explica el regidor de Cultura, Nahuel González. Es tracta de «Manifest Antiromàntic», una obra patrocinada per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i que enceta l’oferta de 2023 al Serrano este divendres 13 gener a les 20 hores.

«Buffalo Bill a Barcelona», de Bitó Produccions, continuarà la programació dissabte 28 gener a les 20 hores. Està protagonitzada per Ramon Madaula que, tal com ha assenyalat el director del Serrano Joan Fuster, és un autor valencià que ja ha estat en altres ocasions a Gandia amb èxit de públic.

D’altra banda, des de la voluntat d’arribar a tota classe de públic, el 3 de febrer torna la dansa al Teatre amb «Malditas Plumas», de Sol Picó, ballarina valenciana referent en la dansa contemporània que ja ha actuat a Gandia amb gran èxit.

De nou, el divendres 17 febrer a les 20 hores, es durà a terme una representació patrocinada per l’IVC sota el títol de «La tempesta»; versió del text de Shakespeare. «És una programació continuista que busca apostar pel teatre de molta qualitat, destacant el suport de les produccions valencianes», ha apuntat el regidor de Cultura.

Per tancar el mes de febrer, «T de Teatre» torna a Gandia amb «Delicades», un espectacle que ja va estar present a la ciutat i que celebra l’aniversari de la companyia.

Els últims títols del primer trimestre al Serrano seran el de tres produccions teatrals de distintes tipologies. Divendres 10 març a les 20 hores, amb «Entrecajas: Romeo y Julieta», protagonitzada per José Luis Gómez i Ana Belén.

Divendres 24 març, a les 20 hores, «Focus» pujarà a l’escenari amb la còmedia de gran format «Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó» i, finalment, «El moble», d’Albena Teatre, tancarà la programació el 31 de març a les 20 hores.